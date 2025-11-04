ناصر منسي يطلب حسم مصيره مع الزمالك

طلب ناصر منسى، لاعب الزمالك، حسم مصيره مع الفريق خلال الفترة المقبلة، فى ظل عدم الاعتماد عليه فى المباريات الفترة الأخيرة.

وتحدث منسى مع إدارة الكرة بالزمالك حول استبعاده من المباريات، وحال دخوله في القائمة يكون على مقاعد البدلاء.

وأخطر مسئولو الكرة بالزمالك اللاعب بأن كل مباراة لها متطلبات تختلف عن الأخرى، بالإضافة إلى أن الخروج من تشكيل المباراة يكون لوجهة نظر فنية.

ناصر منسى ينتظر حسم مصيره بالزمالك

وينتظر ناصر منسي رداً من مسئولي إدارة الكرة بالزمالك حول موقفه الفترة القادمة، لحسم مصيره من حيث الاستمرار مع الفريق، أو إمكانية البحث عن عرض يضمن من خلاله المشاركة في المباريات.