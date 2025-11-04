حسام عبد المجيد يحدد موقفه من تجديد عقده مع الزمالك | تفاصيل

حدد حسام عبد المجيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موقفه من تجديد عقده مع النادي خلال الفترة المقبلة، رغم أن عقده الحالي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، حيث أوضح اللاعب أنه لا يفكر في الرحيل عن الفريق إلا بموافقة إدارة الزمالك، مؤكدًا حرصه على أن تكون خطوته المقبلة نحو الاحتراف الأوروبي بالتنسيق الكامل مع ناديه.

اللاعب يشترط موافقة الزمالك قبل الاحتراف

أبلغ حسام عبد المجيد مسؤولي الزمالك برغبته في تجديد عقده أولًا مع القلعة البيضاء، على أن يتم بعد ذلك دراسة العروض الاحترافية التي قد تصله في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن حلم الاحتراف في أوروبا يمثل هدفًا أساسيًا له، لكنه في الوقت ذاته لن يقدم على أي خطوة إلا بعد موافقة إدارة الزمالك، حتى يستفيد النادي ماديًا من أي صفقة انتقال محتملة.

جلسة منتظرة مع اللاعب بعد بطولة السوبر المصري

ومن المقرر أن يعقد مسؤولو نادي الزمالك جلسة مع حسام عبد المجيد عقب انتهاء بطولة السوبر المصري التي يشارك بها الفريق في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يستعد الفارس الأبيض لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي البطولة يوم الخميس المقبل، على ستاد آل نهيان، ضمن منافسات كأس السوبر المصري 2025.

قائمة الزمالك المشاركة في بطولة السوبر المصري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القائمة الرسمية المشاركة في بطولة السوبر المصري 2025 وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي، محمد عواد، مهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر، بارون أوشينج، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، صلاح مصدق، أحمد فتوح، محمود بنتايج.

خط الوسط: أحمد ربيع، محمد شحاتة، محمود جهاد، سيف جعفر، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، عبد الله السعيد، أحمد حمدي، ناصر ماهر، عبد الحميد معالي، أحمد شريف، شيكو بانزا، خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ، سيف الجزيري، عمرو ناصر.



الزمالك يسعى للتتويج باللقب في الإمارات

يدخل الزمالك بطولة السوبر المصري بطموحات كبيرة لتحقيق اللقب وتعويض جماهيره عن إخفاقات الموسم الماضي، في ظل الدعم الكبير الذي يلقاه الفريق من إدارة النادي والجهاز الفني، حيث يأمل في تقديم أداء قوي أمام بيراميدز ثم مواصلة المشوار نحو النهائي.