شوبير يكشف مفاجأة بشأن لحاق بيزيرا مع الزمالك بالسوبر .. وغضب ناصر منسى
رانيا المشاط: أفريقيا أمام لحظة فارقة.. وتمتلك 30% من ثروات العالم المعدنية
تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان
الإحصاء: ارتفاع الثروة الحيوانية في مصر إلى 8.1 مليون رأس عام 2024 بزيادة 6.7%
تحسن مؤقت في الطقس وانخفاض فرص الأمطار .. الأرصاد تكشف توقعات الأيام المقبلة
المالية تطرح أول صكوك سيادية محلية بقيمة 3 مليارات جنيه بأجل 3 سنوات
صدام في حديقة الأمراء.. سان جيرمان يواجه بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا
الوزراء: جيل زد يمتلك قوة شرائية تفوق 400 مليار دولار عالميا ويقود التحول في أنماط العمل والاستهلاك
دور سيد عبد الحفيظ وصفقات يناير.. شوبير يكشف كواليس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الأهلي
لم يقصروا.. حقيقة تجميد مستحقات لاعبي الأهلي
تفاصيل محاضرة توروب مع لاعبي الأهلي في العين
جوتيريش: مصر ستستضيف مؤتمرا لإعادة إعمار قطاع غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حسام عبد المجيد يحدد موقفه من تجديد عقده مع الزمالك | تفاصيل

حسام عبد المجيد يحدد موقفه من تجديد عقده مع الزمالك| تفاصيل
حسام عبد المجيد يحدد موقفه من تجديد عقده مع الزمالك| تفاصيل
ولاء خنيزي

حدد حسام عبد المجيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موقفه من تجديد عقده مع النادي خلال الفترة المقبلة، رغم أن عقده الحالي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، حيث أوضح اللاعب أنه لا يفكر في الرحيل عن الفريق إلا بموافقة إدارة الزمالك، مؤكدًا حرصه على أن تكون خطوته المقبلة نحو الاحتراف الأوروبي بالتنسيق الكامل مع ناديه.

اللاعب يشترط موافقة الزمالك قبل الاحتراف

أبلغ حسام عبد المجيد مسؤولي الزمالك برغبته في تجديد عقده أولًا مع القلعة البيضاء، على أن يتم بعد ذلك دراسة العروض الاحترافية التي قد تصله في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن حلم الاحتراف في أوروبا يمثل هدفًا أساسيًا له، لكنه في الوقت ذاته لن يقدم على أي خطوة إلا بعد موافقة إدارة الزمالك، حتى يستفيد النادي ماديًا من أي صفقة انتقال محتملة.

جلسة منتظرة مع اللاعب بعد بطولة السوبر المصري

ومن المقرر أن يعقد مسؤولو نادي الزمالك جلسة مع حسام عبد المجيد عقب انتهاء بطولة السوبر المصري التي يشارك بها الفريق في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يستعد الفارس الأبيض لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي البطولة يوم الخميس المقبل، على ستاد آل نهيان، ضمن منافسات كأس السوبر المصري 2025.

قائمة الزمالك المشاركة في بطولة السوبر المصري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القائمة الرسمية المشاركة في بطولة السوبر المصري 2025 وجاءت على النحو التالي:

  • حراسة المرمى: محمد صبحي، محمد عواد، مهدي سليمان.
  • خط الدفاع: عمر جابر، بارون أوشينج، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، صلاح مصدق، أحمد فتوح، محمود بنتايج.
  • خط الوسط: أحمد ربيع، محمد شحاتة، محمود جهاد، سيف جعفر، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، عبد الله السعيد، أحمد حمدي، ناصر ماهر، عبد الحميد معالي، أحمد شريف، شيكو بانزا، خوان بيزيرا.
  • خط الهجوم: عدي الدباغ، سيف الجزيري، عمرو ناصر.
  •  

الزمالك يسعى للتتويج باللقب في الإمارات

يدخل الزمالك بطولة السوبر المصري بطموحات كبيرة لتحقيق اللقب وتعويض جماهيره عن إخفاقات الموسم الماضي، في ظل الدعم الكبير الذي يلقاه الفريق من إدارة النادي والجهاز الفني، حيث يأمل في تقديم أداء قوي أمام بيراميدز ثم مواصلة المشوار نحو النهائي.

