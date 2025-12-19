نائب بالشيوخ: البناء في المدن الجديدة حل استراتيجي لتخفيف الضغط عن العاصمة القديمة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة نجحت في توفير ملايين فرص العمل.

وأشار مدبولي إلى أن مصر يزيد عدد سكانها بنحو مليوني نسمة سنويًا، ما يفرض ضرورة التوسع في المشروعات التنموية وخلق فرص عمل مستدامة.

وفي السياق ذاته، أكد النائب أكمل فاروق، عضو مجلس الشيوخ، أن القاهرة أصبحت مكتظة بالسكان، وهو ما جعل التوسع العمراني خارجها خيارا ضروريا وواقعيا، مشددا على أن البناء في المدن الجديدة يمثل حلا استراتيجيا لتخفيف الضغط عن العاصمة القديمة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة، أن الدولة توسعت بشكل طبيعي في إنشاء المدن الجديدة بعدد كبير من المحافظات، بما يحقق توزيعا عادلا للتنمية، ويخلق مجتمعات عمرانية متكاملة، توفر فرص عمل وخدمات للمواطنين في مختلف المناطق.

وأشار أكمل فاروق إلى أن نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة مع موقعها المتوسط داخل مصر، ساهم في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وساعد في إعادة تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتحسين كفاءة تقديم الخدمات.