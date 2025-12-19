قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كأس عاصمة مصر| بتروجيت يتقدم على الإسماعيلي بهدف نظيف في الشوط الأول
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة غزل المحلة وفاركو بكأس عاصمة مصر
رصاصة طائشة تحصد روح طبيب قنا| ماذا حدث للدكتور أبو الحسن رجب؟.. وأصدقائه: عانى 45 يوما من الإصابة.. ورحيله وجع قلوبنا
بالاسم من المنزل.. خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025
يوتيوب متوقف وجوجل خارج الخدمة.. عطل Cloudflare يضرب أشهر المواقع
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة سيلة الظهر في محافظة جنين
من فخ التريند إلى قفص الاتهام .. قصة والدة شيماء جمال بعد القبض عليها
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز التعاون الاستثماري وزيادة التبادل التجاري مع زيمبابوي
جوتيريش: نحتاج إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة
إصابة قوية تبعد حارس باريس سان جيرمان عن الفريق الفترة المقبلة
شهيد الواجب مات برصاصة طائشة أثناء عمله.. وزير الصحة ينعى طبيب قنا
الزعل بيكسر القلب | تحذير عاجل من جمال شعبان في هذا الشأن .. فيديو
برلمان

نائب بالشيوخ: البناء في المدن الجديدة حل استراتيجي لتخفيف الضغط عن العاصمة القديمة

النائب أكمل فاروق
النائب أكمل فاروق
محمد الشعراوي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة نجحت في توفير ملايين فرص العمل.

وأشار مدبولي إلى أن مصر يزيد عدد سكانها بنحو مليوني نسمة سنويًا، ما يفرض ضرورة التوسع في المشروعات التنموية وخلق فرص عمل مستدامة.

وفي السياق ذاته، أكد النائب أكمل فاروق، عضو مجلس الشيوخ، أن القاهرة أصبحت مكتظة بالسكان، وهو ما جعل التوسع العمراني خارجها خيارا ضروريا وواقعيا، مشددا على أن البناء في المدن الجديدة يمثل حلا استراتيجيا لتخفيف الضغط عن العاصمة القديمة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة، أن الدولة توسعت بشكل طبيعي في إنشاء المدن الجديدة بعدد كبير من المحافظات، بما يحقق توزيعا عادلا للتنمية، ويخلق مجتمعات عمرانية متكاملة، توفر فرص عمل وخدمات للمواطنين في مختلف المناطق.

وأشار أكمل فاروق إلى أن نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة مع موقعها المتوسط داخل مصر، ساهم في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وساعد في إعادة تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتحسين كفاءة تقديم الخدمات.

أكمل فاروق النائب أكمل فاروق مجلس الشيوخ البرلمان

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

