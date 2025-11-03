قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دفع ثمن رحيل الفدائي .. تعليق مثير لبركات بعد تعادل الأهلي والمصري
تحذير عاجل من أمطار غزيرة تضرب عدة محافظات..واستمرار السحب على عدة مناطق
الجهاز الفني للأهلي يصطحب جميع اللاعبين إلى الإمارات
الطقس اليوم | سحب رعدية تغطي هذه المحافظات.. انتظروا أمطارا
عملية جراحية.. شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة
هولندا تعلن إعادة قطعة أثرية إلى مصر.. وهذه عقوبة تهريب الآثار
عناصر من حماس يدخلون منطقة "الخط الأصفر" بحثا عن جثث رهائن إسرائيليين
محمد صلاح يواصل مطاردة رقم تييري هنري في الدوري الإنجليزي الممتاز| تفاصيل
وفاة مدير مدرسة عقب طابور الصباح في الأقصر
رئيس الوزراء يلتقي نظيره القطري بالعاصمة "الدوحة"لبحث ملفات التعاون المشتركة
انفراجة في أسعار السلع الغذائية.. وموجة انخفاضات جديدة بالأسواق
رشوة واحتيال وغسيل أموال.. قضية فساد كبرى تهز إسرائيل
ولاء خنيزي

يواصل النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، كتابة التاريخ في سجلات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما اقترب خطوة جديدة من معادلة رقم الأسطورة الفرنسية تييري هنري، نجم أرسنال السابق، في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف على ملعب واحد في تاريخ البطولة.

صلاح يقترب من رقم هنري التاريخي

شهدت الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز تألقًا جديدًا للنجم المصري، حيث نجح محمد صلاح في تسجيل هدف خلال فوز فريقه ليفربول على أستون فيلا بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب آنفيلد، وبذلك الهدف رفع صلاح رصيده إلى 107 أهداف سجلها جميعًا على ملعب ليفربول العريق، ليصبح ثاني أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف على ملعب واحد في تاريخ البريميرليج

تيري هنري يتصدر القائمة بـ 114 هدف على ملعب الهايبري

يتصدر تييري هنري القائمة التاريخية بتسجيله 114 هدفًا على ملعب الهايبري، معقل أرسنال القديم، بينما يأتي محمد صلاح في المركز الثاني برصيد 107 أهداف على آنفيلد، متفوقًا على سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي السابق، الذي يحتل المركز الثالث بـ 106 أهداف سجلها على ملعب الاتحاد، وهو ما يضع صلاح على بعد سبعة أهداف فقط من معادلة رقم هنري الأسطوري

صلاح يستعد لموقعة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

بعد تألقه المحلي، يستعد محمد صلاح لقيادة فريقه ليفربول في مواجهة نارية أمام ريال مدريد الإسباني ضمن مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تُقام المباراة في العاشرة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد

ترتيب الفريقين 

ويحتل ريال مدريد المركز الخامس في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 9 نقاط، بينما يأتي ليفربول في المرتبة العاشرة برصيد 6 نقاط، ويطمح الفريق الإنجليزي لتحقيق الفوز لتعزيز فرصه في الصعود إلى المراحل الإقصائية من البطولة

نتائج الفريقين في مرحلة الدوري الأوروبي

حقق ليفربول الفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني وآينتراخت فرانكفورت الألماني، بينما تلقى خسارة أمام جالاتا سراي التركي، في حين تمكن ريال مدريد من الانتصار على مارسيليا الفرنسي وكيرات ألماتي الكازاخستاني ويوفنتوس الإيطالي، ما يجعله أحد أبرز المرشحين للتأهل عن هذه المجموعة الصعبة

