قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: مصر ستتخذ كافة الإجراءات التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة لحماية أمنها المائي
زلزال قوي يضرب مزار الشريف بأفغانستان.. 20 قتـ.ـيلا وأكثر من 300 مصاب
أمطار ورياح.. حالة الطقس اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025
اغلاق الحكومة الأمريكية يسبب اضطرابات كبيرة بالحركة الجوية
إسرائيل تكشف هوية جثث الأسرى الثلاثة التي سلمتها كتائب القسام
ترامب يمنع تصدير رقائق "إنفيديا" الأكثر تقدما إلى الصين
ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 20 قتيلا و 320 مصابا
إنهاء النزاعات في أفريقيا.. تفاصيل جولة الحوار الاستراتيجي بين مصر وأمريكا
مصرع 20 أشخاص وإصابة 320 آخرين في زلزال بأفغانستان
أمطار على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء
جوجل تتفوق على آبل.. أندرويد يحظر 10 مليارات محاولة احتيال شهريا
تجديد البطاقة الشخصية للمصريين بالخارج.. الخطوات والمستندات المطلوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أمطار ورياح.. حالة الطقس اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025

أمطار ورياح.. حالة الطقس اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025
أمطار ورياح.. حالة الطقس اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025
ولاء خنيزي

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية أوضحت تأثر مختلف مناطق الجمهورية بوجود سحب منخفضة ومتوسطة تغطي مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والصحراء الغربية، ويصاحب هذه السحب سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من الصحراء الغربية، ما يشير إلى حالة جوية غير مستقرة نسبيًا على بعض الأنحاء.

طقس خريفي مائل للحرارة نهارًا ومائل للبرودة ليلًا

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد يوم الاثنين 3 نوفمبر طقسًا خريفيًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، بينما يصبح مائلًا للحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، ويكون حارًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومع دخول ساعات الليل يكون الطقس معتدل الحرارة في أوله مائلًا للبرودة في آخره، مما يعكس الطبيعة الانتقالية لفصل الخريف في مصر.

شبورة مائية كثيفة على الطرق صباحًا

تشهد البلاد شبورة مائية تمتد في الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد تكون كثيفة أحيانًا مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، لذا تنصح الهيئة السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الأولى.

أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال والأتربة

من المتوقع أن تتعرض مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية إلى أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، كما تتوفر فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري تمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، مع نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة على مختلف المدن والمحافظات

القاهرة الكبرى:

  • القاهرة الصغرى 19 والعظمى 27
  • العاصمة الإدارية الصغرى 18 والعظمى 28
  • 6 أكتوبر الصغرى 18 والعظمى 28
  •  بنها الصغرى 19 والعظمى 27

الوجه البحري والدلتا:

  • دمنهور الصغرى 19 والعظمى 26
  • وادي النطرون الصغرى 20 والعظمى 27
  •  كفر الشيخ الصغرى 19 والعظمى 26
  •  المنصورة الصغرى 20 والعظمى 29
  • الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 27
  • شبين الكوم الصغرى 19 والعظمى 26
  • طنطا الصغرى 19 والعظمى 26

مدن السواحل الشمالية:

  • دمياط الصغرى 22 والعظمى 27
  • بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 27
  • الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 29
  • العلمين الصغرى 19 والعظمى 28
  • مطروح الصغرى 18 والعظمى 26
  • السلوم الصغرى 19 والعظمى 26
  • سيوة الصغرى 16 والعظمى 28

مدن القناة وشمال سيناء:

  • الإسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 28
  • السويس الصغرى 19 والعظمى 27
  • العريش الصغرى 18 والعظمى 30
  • رفح الصغرى 18 والعظمى 29

جنوب سيناء:

  • رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 28
  • نخل الصغرى 13 والعظمى 30
  • سانت كاترين الصغرى 11 والعظمى 27
  •  الطور الصغرى 20 والعظمى 30
  • طابا الصغرى 18 والعظمى 31
  • شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 33

مدن البحر الأحمر:

  • الغردقة الصغرى 22 والعظمى 32
  • مرسى علم الصغرى 23 والعظمى 33
  •  شلاتين الصغرى 23 والعظمى 33
  •  حلايب الصغرى 24 والعظمى 30
  • أبو رماد الصغرى 22 والعظمى 32
  •  رأس حدربة الصغرى 23 والعظمى 31

شمال الصعيد:

  • الفيوم الصغرى 19 والعظمى 29
  • بني سويف الصغرى 20 والعظمى 29
  • المنيا الصغرى 19 والعظمى 31

جنوب الصعيد:

  • أسيوط الصغرى 18 والعظمى 32
  • سوهاج الصغرى 19 والعظمى 36
  • قنا الصغرى 20 والعظمى 38
  • الأقصر الصغرى 20 والعظمى 38
  • أسوان الصغرى 23 والعظمى 39
  • الوادي الجديد الصغرى 20 والعظمى 36
  • أبو سمبل الصغرى 23 والعظمى 39
الطقس حالة الطقس حالة الطقس اليوم الاثنين حالة الطقس اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025 طقس اليوم امطار رياح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

خوان بيزيرا

تفاصيل إصابة خوان بيزيرا نجم الزمالك

صورة من اللقاء

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم

زامير

فضيحة تهز جيش الاحتلال.. زامير يتحرك لتعيين مدعٍ عام جديد

الكونفدرالية

كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026

ترشيحاتنا

5 فواكه تساعد على التحكم في ارتفاع حمض البوليك

5 فواكه تساعد على التحكم في ارتفاع حمض اليوريك

برج العذراء

برج العذراء.. حظك اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025: سداد جميع ديونك

الجوزاء

برج الجوزاء.. حظك اليوم الأحد 3 نوفمبر 2025 : تسوية مشاكلك المالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد