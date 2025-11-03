أمطار ورياح.. حالة الطقس اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية أوضحت تأثر مختلف مناطق الجمهورية بوجود سحب منخفضة ومتوسطة تغطي مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والصحراء الغربية، ويصاحب هذه السحب سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من الصحراء الغربية، ما يشير إلى حالة جوية غير مستقرة نسبيًا على بعض الأنحاء.

طقس خريفي مائل للحرارة نهارًا ومائل للبرودة ليلًا

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد يوم الاثنين 3 نوفمبر طقسًا خريفيًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، بينما يصبح مائلًا للحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، ويكون حارًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومع دخول ساعات الليل يكون الطقس معتدل الحرارة في أوله مائلًا للبرودة في آخره، مما يعكس الطبيعة الانتقالية لفصل الخريف في مصر.

شبورة مائية كثيفة على الطرق صباحًا

تشهد البلاد شبورة مائية تمتد في الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد تكون كثيفة أحيانًا مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، لذا تنصح الهيئة السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الأولى.

أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال والأتربة

من المتوقع أن تتعرض مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية إلى أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، كما تتوفر فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري تمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، مع نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة على مختلف المدن والمحافظات

القاهرة الكبرى:

القاهرة الصغرى 19 والعظمى 27

العاصمة الإدارية الصغرى 18 والعظمى 28

6 أكتوبر الصغرى 18 والعظمى 28

بنها الصغرى 19 والعظمى 27

الوجه البحري والدلتا:

دمنهور الصغرى 19 والعظمى 26

وادي النطرون الصغرى 20 والعظمى 27

كفر الشيخ الصغرى 19 والعظمى 26

المنصورة الصغرى 20 والعظمى 29

الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 27

شبين الكوم الصغرى 19 والعظمى 26

طنطا الصغرى 19 والعظمى 26

مدن السواحل الشمالية:

دمياط الصغرى 22 والعظمى 27

بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 27

الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 29

العلمين الصغرى 19 والعظمى 28

مطروح الصغرى 18 والعظمى 26

السلوم الصغرى 19 والعظمى 26

سيوة الصغرى 16 والعظمى 28

مدن القناة وشمال سيناء:

الإسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 28

السويس الصغرى 19 والعظمى 27

العريش الصغرى 18 والعظمى 30

رفح الصغرى 18 والعظمى 29

جنوب سيناء:

رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 28

نخل الصغرى 13 والعظمى 30

سانت كاترين الصغرى 11 والعظمى 27

الطور الصغرى 20 والعظمى 30

طابا الصغرى 18 والعظمى 31

شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 33

مدن البحر الأحمر:

الغردقة الصغرى 22 والعظمى 32

مرسى علم الصغرى 23 والعظمى 33

شلاتين الصغرى 23 والعظمى 33

حلايب الصغرى 24 والعظمى 30

أبو رماد الصغرى 22 والعظمى 32

رأس حدربة الصغرى 23 والعظمى 31

شمال الصعيد:

الفيوم الصغرى 19 والعظمى 29

بني سويف الصغرى 20 والعظمى 29

المنيا الصغرى 19 والعظمى 31

جنوب الصعيد: