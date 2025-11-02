قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة على بتروجت ويحقق الفوز بثنائية
أمطار وبرودة .. تحذير من طقس الـ48 ساعة القادمة
عمره 3500 عام.. هولندا تعلن عزمها إعادة قطعة أثرية إلى مصر
حريق يلتهم شقة سكنية في مصر الجديدة والحماية المدنية تتدخل
جبروت إمرأة.. سيدة تقفز من الشرفة بعد ضبطها في أحضان الجار وتتهم زوجها بمحاولة التخلص منها
حريق يلتهم سيارة على محور حسب الله الكفراوي في المعادي
أحمد زايد: المتحف الكبير يعرض الحضارة المصرية ويقدم رسالة سلام للعالم
زيزو يهدر ركلة جزاء.. الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام المصري بالدوري
250 نسخة فقط.. سيارة Leapmotor i C10 تنطلق بمفاهيم جديدة
بدعم الذكاء الاصطناعي.. مايكروسوفت تجهز لإعادة موظفيها رغم موجة التسريحات العالمية
بالزيادات كاملة.. موعد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2025 للمعلمين وموظفي الحكومة
الأرصاد: أمطار متفاوتة على شمال الصعيد والقاهرة .. وتقلبات جوية الأسبوع المقبل
تسجيل قراءة عداد الغاز فاتورة نوفمبر 2025 عبر بتروتريد

تسجيل قراءة عداد الغاز .. يتزايد اهتمام المواطنين خلال الأيام الأخيرة بالبحث عن طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز فاتورة نوفمبر 2025، بعد إعلان شركة بتروتريد للغاز الطبيعي عن إتاحة عدة وسائل إلكترونية سهلة ومباشرة لتسجيل القراءة الشهرية دون الحاجة للذهاب إلى فروع الشركة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الخدمات الإلكترونية للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية.

تتيح شركة بتروتريد إمكانية تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر نوفمبر 2025 إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي بخطوات بسيطة، حيث يمكن لأي مواطن إدخال القراءة الخاصة بعداده بسهولة من خلال الرابط المخصص لذلك على المنصة الإلكترونية للشركة.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز فاتورة نوفمبر 2025

أوضحت شركة بتروتريد أن تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر نوفمبر 2025 يتم حصريًا عبر موقعها الرسمي، وذلك لضمان دقة البيانات ومنع الأخطاء في احتساب قيمة الاستهلاك الشهري. ويمكن للمواطنين اتباع الخطوات الآتية لإتمام عملية التسجيل بنجاح:

  • الدخول إلى رابط موقع بتروتريد الرسمي عبر الإنترنت.
  • اختيار أيقونة «تسجيل قراءة العداد».
  • إدخال بيانات العميل المطلوبة بدقة، مثل رقم الحساب والمعلومات الشخصية المسجلة بالشركة.
  • تحديد موقع تركيب العداد بدقة، سواء كان في «الشقة – الدور – العقار – الشارع – المنطقة – الحي».
  • إدخال القراءة المكونة من 10 أرقام في الخانة المخصصة لذلك.
  • الضغط على زر «استعلام» لعرض قيمة الاستهلاك والمبلغ المستحق للسداد.

وأشارت الشركة إلى أهمية إدخال القراءة بشكل صحيح لتجنب احتساب متوسط استهلاك غير دقيق في حال عدم تسجيل القراءة ضمن المدة المحددة شهريًا.

دفع فاتورة الغاز

طرق سداد فاتورة الغاز لشهر نوفمبر 2025

في إطار حرص شركة بتروتريد على تسهيل طرق الدفع وتوسيع الخدمات الإلكترونية أمام المواطنين، أعلنت عن إتاحة عدة وسائل متنوعة لتسديد فواتير الغاز بسهولة ومن أي مكان دون الحاجة إلى زيارة الفروع. وتشمل هذه الوسائل الآتية:

  • السداد من خلال المحافظ الإلكترونية التابعة للبنوك المختلفة.
  • الدفع عبر مكاتب البريد المصري ومنافذ التحصيل الإلكتروني المعتمدة.
  • التوجه المباشر إلى فروع شركة بتروتريد المنتشرة في مختلف المحافظات.
  • استخدام تطبيقات الدفع الشهيرة مثل «ماي فوري» و«إنستاباي» و«ضامن».
  • الاستفادة من خدمة «بتروشحن» المخصصة للدفع السريع عبر الإنترنت.

وأكدت الشركة أن هذه الوسائل تأتي ضمن خطتها للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء لتقليل الزحام وتوفير الوقت والجهد.

فاتورة الغاز

موعد سداد فاتورة الغاز الطبيعي لشهر نوفمبر 2025

حددت شركة بتروتريد الفترة المخصصة لسداد فاتورة الغاز الطبيعي لشهر نوفمبر 2025، والتي تبدأ من اليوم الأول من الشهر وحتى يوم 27 نوفمبر 2025. وشددت الشركة على ضرورة التزام المواطنين بموعد السداد لتجنب الغرامات التي قد تُفرض في حال التأخير.

أوضحت أن التأخر عن سداد الفاتورة خلال الفترة المحددة يعرض العميل لغرامة قد تصل إلى 20% من قيمة الفاتورة الأصلية، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو ضمان انتظام تحصيل المستحقات واستمرار تقديم الخدمة دون انقطاع.

دفع فاتورة الغاز

تحذيرات ونصائح للمواطنين بشأن تسجيل قراءة الغاز

دعت شركة بتروتريد عملاءها إلى تسجيل قراءة العداد في المواعيد المحددة شهريًا لتجنب احتساب متوسط استهلاك قد يختلف عن الاستهلاك الفعلي. كما شددت على ضرورة التأكد من صحة البيانات المدخلة أثناء عملية التسجيل، والتعامل فقط مع القنوات الرسمية للشركة سواء عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقاتها المعتمدة.

وأكدت الشركة أن أي مواقع أو روابط غير رسمية يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا تمت بصلة إليها، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد محاولات التضليل أو الاحتيال.

خدمة بتروتريد الإلكترونية تسهّل حياة المواطنين

تأتي هذه الخطوات ضمن جهود الدولة المصرية لتعزيز خدمات التحول الرقمي في قطاع المرافق العامة، حيث أصبحت عملية تسجيل قراءة عداد الغاز وسداد الفواتير أكثر سهولة وسرعة بفضل المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية.

وتؤكد شركة بتروتريد أن هدفها الأول هو تقديم خدمات ميسرة وآمنة تضمن راحة المواطن وتوفر دقة عالية في تسجيل القراءات الشهرية ومتابعة الاستهلاك، بما يواكب التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات الحكومية.

