قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة نقل نجل القذافي من لبنان إلى قطر
نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية
الرعاية الصحية: 86% نسبة الرضا عن الخدمات المقدمة داخل منشآت الهيئة
كيف استخدمت أوكرانيا الألعاب الإلكترونية في حربها ضد روسيا؟ تفاصيل كاملة
قبلة تشعل الفوضى في دوري الدرجة الثانية الإسباني
أكسيوس: الولايات المتحدة تسعى لموافقة أممية لتواجد قوة أمنية دولية في غزة
العثور على جثة سيدة مسنة طافية في الترعة بالأقصر
الخارجية: مصر تنتهج مقاربة شاملة لإعادة التوازن الاستراتيجي في القرن الأفريقي
موعد وتفاصيل امتحان مزاولة مهنة الطب البشرى دور نوفمبر 2025
وزير الرياضة ورئيس الأولمبية يضعان خريطة تطوير شاملة للاتحادات
موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟
مديرة الاستخبارات الأمريكية: مراقبة وقف النار في غزة مهمة صعبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مينا ماهر عن مواجهة الزمالك وبيراميدز: جاهزون للصعود إلى نهائي السوبر

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

وجه الإعلامي مينا ماهر رسالة هامة لـ جماهير نادي الزمالك قبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي يوم الخميس المقبل أمام بيراميدز في بطولة السوبر المصري.

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : “عندنا مباراة مهمة جدا امام بيراميدز يوم الخميس، آخر مواجهة بين الفريقين كانت في نهائي كأس مصر لما قدرنا نحقق اللقب، الزمالك استعاد الانتصارات بالفوز على طلائع الجيش 3-1، جاهزين و مستعدين وان شاء الله كاملين العدد في مباريات السوبر المصري، نكسب بيراميدز بإذن الله نكون في النهائي، فريقنا الان في مطار القاهرة استعدادًا للسفر”.

حسام عبد المجيد يحدد موقفه من تجديد عقده مع الزمالك | تفاصيل

في إطار أخر، حدد حسام عبد المجيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موقفه من تجديد عقده مع النادي خلال الفترة المقبلة، رغم أن عقده الحالي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، حيث أوضح اللاعب أنه لا يفكر في الرحيل عن الفريق إلا بموافقة إدارة الزمالك، مؤكدًا حرصه على أن تكون خطوته المقبلة نحو الاحتراف الأوروبي بالتنسيق الكامل مع ناديه.

وأبلغ حسام عبد المجيد مسؤولي الزمالك برغبته في تجديد عقده أولًا مع القلعة البيضاء، على أن يتم بعد ذلك دراسة العروض الاحترافية التي قد تصله في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن حلم الاحتراف في أوروبا يمثل هدفًا أساسيًا له، لكنه في الوقت ذاته لن يقدم على أي خطوة إلا بعد موافقة إدارة الزمالك، حتى يستفيد النادي ماديًا من أي صفقة انتقال محتملة.

جلسة منتظرة مع اللاعب بعد بطولة السوبر المصري

ومن المقرر أن يعقد مسؤولي نادي الزمالك جلسة مع حسام عبد المجيد عقب انتهاء بطولة السوبر المصري التي يشارك بها الفريق في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يستعد الفارس الأبيض لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي البطولة يوم الخميس المقبل، على ستاد آل نهيان، ضمن منافسات كأس السوبر المصري 2025.

قائمة الزمالك المشاركة في بطولة السوبر المصري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القائمة الرسمية المشاركة في بطولة السوبر المصري 2025 وجاءت على النحو التالي:

  • حراسة المرمى: محمد صبحي، محمد عواد، مهدي سليمان.
  • خط الدفاع: عمر جابر، بارون أوشينج، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، صلاح مصدق، أحمد فتوح، محمود بنتايج.
  • خط الوسط: أحمد ربيع، محمد شحاتة، محمود جهاد، سيف جعفر، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، عبد الله السعيد، أحمد حمدي، ناصر ماهر، عبد الحميد معالي، أحمد شريف، شيكو بانزا، خوان بيزيرا.
  • خط الهجوم: عدي الدباغ، سيف الجزيري، عمرو ناصر.

الزمالك يسعى للتتويج باللقب في الإمارات

يدخل الزمالك بطولة السوبر المصري بطموحات كبيرة لتحقيق اللقب وتعويض جماهيره عن إخفاقات الموسم الماضي، في ظل الدعم الكبير الذي يلقاه الفريق من إدارة النادي والجهاز الفني، حيث يأمل في تقديم أداء قوي أمام بيراميدز ثم مواصلة المشوار نحو النهائي.

الاهلي الزمالك بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر الآن في الأسواق .. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار السجائر الآن في الأسواق.. اعرف أسعار المحلي والمستورد

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025

الايجار القديم

بعد مد عمل اللجان 3 أشهر.. حصر ميداني جديد لتصنيف المناطق السكنية وفق معايير محددة

ترشيحاتنا

زيت للشعر

زيت سحري لتطويل الشعر بسرعة وفعالية

موظفات البنك

تزامنا مع شهر التوعية بسرطان الثدي.. البنك الأهلي الكويتي ينظم ندوة توعوية

5 فواكه تساعد على التحكم في ارتفاع حمض البوليك

5 فواكه تساعد على التحكم في ارتفاع حمض اليوريك

بالصور

أول شاحنة بيك أب ديفندر في العالم تعاني من مشكلة خطيرة

بيك أب ديفندر
بيك أب ديفندر
بيك أب ديفندر

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي.. أيهما أفضل لصحتك وجمالك؟

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي

BYD الصينية تفاجئ اليابان بسيارة كهربائية لمنافسة عمالقة كي

سيارة BYD
سيارة BYD
سيارة BYD

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد