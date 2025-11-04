مينا ماهر عن مواجهة الزمالك وبيراميدز: جاهزون للصعود إلى نهائي السوبر

وجه الإعلامي مينا ماهر رسالة هامة لـ جماهير نادي الزمالك قبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي يوم الخميس المقبل أمام بيراميدز في بطولة السوبر المصري.

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : “عندنا مباراة مهمة جدا امام بيراميدز يوم الخميس، آخر مواجهة بين الفريقين كانت في نهائي كأس مصر لما قدرنا نحقق اللقب، الزمالك استعاد الانتصارات بالفوز على طلائع الجيش 3-1، جاهزين و مستعدين وان شاء الله كاملين العدد في مباريات السوبر المصري، نكسب بيراميدز بإذن الله نكون في النهائي، فريقنا الان في مطار القاهرة استعدادًا للسفر”.

حسام عبد المجيد يحدد موقفه من تجديد عقده مع الزمالك | تفاصيل

في إطار أخر، حدد حسام عبد المجيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موقفه من تجديد عقده مع النادي خلال الفترة المقبلة، رغم أن عقده الحالي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، حيث أوضح اللاعب أنه لا يفكر في الرحيل عن الفريق إلا بموافقة إدارة الزمالك، مؤكدًا حرصه على أن تكون خطوته المقبلة نحو الاحتراف الأوروبي بالتنسيق الكامل مع ناديه.

وأبلغ حسام عبد المجيد مسؤولي الزمالك برغبته في تجديد عقده أولًا مع القلعة البيضاء، على أن يتم بعد ذلك دراسة العروض الاحترافية التي قد تصله في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن حلم الاحتراف في أوروبا يمثل هدفًا أساسيًا له، لكنه في الوقت ذاته لن يقدم على أي خطوة إلا بعد موافقة إدارة الزمالك، حتى يستفيد النادي ماديًا من أي صفقة انتقال محتملة.

جلسة منتظرة مع اللاعب بعد بطولة السوبر المصري

ومن المقرر أن يعقد مسؤولي نادي الزمالك جلسة مع حسام عبد المجيد عقب انتهاء بطولة السوبر المصري التي يشارك بها الفريق في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يستعد الفارس الأبيض لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي البطولة يوم الخميس المقبل، على ستاد آل نهيان، ضمن منافسات كأس السوبر المصري 2025.

قائمة الزمالك المشاركة في بطولة السوبر المصري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القائمة الرسمية المشاركة في بطولة السوبر المصري 2025 وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي، محمد عواد، مهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر، بارون أوشينج، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، صلاح مصدق، أحمد فتوح، محمود بنتايج.

خط الوسط: أحمد ربيع، محمد شحاتة، محمود جهاد، سيف جعفر، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، عبد الله السعيد، أحمد حمدي، ناصر ماهر، عبد الحميد معالي، أحمد شريف، شيكو بانزا، خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ، سيف الجزيري، عمرو ناصر.

الزمالك يسعى للتتويج باللقب في الإمارات

يدخل الزمالك بطولة السوبر المصري بطموحات كبيرة لتحقيق اللقب وتعويض جماهيره عن إخفاقات الموسم الماضي، في ظل الدعم الكبير الذي يلقاه الفريق من إدارة النادي والجهاز الفني، حيث يأمل في تقديم أداء قوي أمام بيراميدز ثم مواصلة المشوار نحو النهائي.