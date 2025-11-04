قرارات حاسمة في أول اجتماع لمجلس إدارة الأهلي الجديد

قرر مجلس إدارة الاهلي تكليف محمود الخطيب رئيس النادي ليكون مشرفا عاما علي قطاع الكرة .

كما قرر تفويض الخطييب في كرة القدم والموضوعات العاجلة الخاصة بالنادي، لحين العرض على مجلس الإدارة.

وأضاف أن سيد عبدالحفيظ سيكون قائماً بأعمال المشرف العام علي كرة القدم بشكل كامل وتشمل الفريق الأول وقطاع الناشئين والإكاديميات والكرة النسائية وفريق دلفي .

وقرر مجلس إدارة الأهلي، في جلسته الأولى التي ، تشكيل المكتب التنفيذي للنادي، وفقًا لأحكام لائحة النظام الأساسي للنادي على النحو التالي:

ياسين منصور نائب رئيس مجلس الإدارة رئيسًا للمكتب، وعضوية كل من المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي، أعضاء مجلس الإدارة.

وقرر مجلس إدارة الأهلي بإعتباره مفوضًا في سلطات الجمعية العمومية، إعتماد الميزانية والحساب الختامي حتى 30/6/2025، والمشروع المقترح للعام المالي 2025/2026، مع إرسال الميزانية والحساب الختامي إلى الجهة الإدارية، التي تتولى إرسالها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، طبقًا للقانون ولائحة النظام الأساسي للنادي.