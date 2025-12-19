قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب آندرلخت السابق: مجموعة مصر في مونديال 2026 متوازنة.. والحسم سيكون مع بلجيكا
مغص شديد وعلقت محاليل.. تامر مجدي يكشف تطورات حالته الصحية بعد زفافه أمس | خاص
هنكسب 11 مليار دولار| ضياء رشوان يكشف تفاصيل عن بنود صفقة الغاز مع إسرائيل
كمل بنفس مجهودك.. مصطفى حسني لمحمد القلاجي: ما فيش حد بيتعب إلا وربنا بيكافئه
بوروسيا دورتموند يهزم مونشنجلادباخ بثنائية في الدوري الألماني
مقتل 7 جنود كولومبيين في هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية قرب فنزويلا
بولونيا يتأهل لنهائي السوبر الإيطالي بركلات الترجيح على حساب إنتر ميلان
مصر تختتم مشاركتها في دورة الألعاب الأفريقية للشباب بحصد 76 ميدالية
إصابة 5 أشخاص بالتسمم في تناول وجبة شاورما بالمحلة
ماهر فرغلي: الإخوان تستغل مؤسسات تعليمية لتمويل أنشطة مشبوهة
مفاجأة عاجلة بشأن سبب إيقاف قيد الزمالك للمرة الثامنة
مصطفى بكري: شروط إسرائيلية تعطل الانتقال للمرحلة الثانية في غزة| فيديو
برلمان

إشادة برلمانية بدور الدولة في التوسع العمراني وخلق فرص العمل

النائب تامر عبد الحميد
النائب تامر عبد الحميد
محمد الشعراوي

أشاد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، بجهود الدولة في تنفيذ مشروعات المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، معتبرا أنها تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية العمرانية والاقتصادية في مصر.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن التوسع في إنشاء المدن الجديدة أسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل واسعة للشباب، سواء خلال مراحل التنفيذ أو بعد تشغيل هذه المدن، إلى جانب دوره في تخفيف التكدس السكاني عن القاهرة الكبرى.

وأشار تامر عبد الحميد إلى أن نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية يعكس رؤية واضحة لإعادة تخطيط الدولة بشكل عصري، وتحقيق تنمية متوازنة تمتد إلى مختلف أنحاء الجمهورية.

وشدد على أن هذه المشروعات القومية الكبرى تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب الزيادة السكانية، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين.

تامر عبد الحميد النائب تامر عبد الحميد مجلس الشيوخ العاصمة الإدارية الجديدة إنشاء المدن الجديدة

أسباب تزايد الإصابة بمرض النقرس عالميا؟ طرق الوقاية منه

لماذا يتزايد مرض النقرس عالميًا؟
الملح الخشن سرّ تنظيف فروة الرأس بعمق.. حل طبيعي للقشرة وانسداد المسام

لماذا يُعد الملح الخشن مفيدًا لفروة الرأس
نوبة الهلع .. لماذا يشعر الإنسان بخفقان القلب وضيق التنفس دون خطر حقيقي؟

ما هي نوبة الهلع؟
طريقة عمل الهوت شوكليت.. مشروب شتوي غني وسهل التحضير

طريقة عمل الهوت شوكليت
