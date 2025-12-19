إشادة برلمانية بدور الدولة في التوسع العمراني وخلق فرص العمل

أشاد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، بجهود الدولة في تنفيذ مشروعات المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، معتبرا أنها تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية العمرانية والاقتصادية في مصر.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن التوسع في إنشاء المدن الجديدة أسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل واسعة للشباب، سواء خلال مراحل التنفيذ أو بعد تشغيل هذه المدن، إلى جانب دوره في تخفيف التكدس السكاني عن القاهرة الكبرى.

وأشار تامر عبد الحميد إلى أن نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية يعكس رؤية واضحة لإعادة تخطيط الدولة بشكل عصري، وتحقيق تنمية متوازنة تمتد إلى مختلف أنحاء الجمهورية.

وشدد على أن هذه المشروعات القومية الكبرى تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب الزيادة السكانية، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين.