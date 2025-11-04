توروب يوجه رسائل للاعبين قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

وجه ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدة رسائل إلى لاعبي الفريق، قبل مواجهة سيراميكا المقررة الخميس المقبل في نصف نهائى السوبر المصري، تضمنت ضرورة التركيز الشديد أمام مرمى المنافس والدقة في التسديد بجانب التعامل باحترافية في إنهاء الفرص وترجمتها إلى أهداف وذلك لفك عقدة التهديف التي لازمت الفريق خلال الفترة الماضية ووضعتة في موقف محرج بعدما تعادل في مباراتين متتاليتين أمام بتروجت والمصري.

وشدد توروب على أن الفوز بالسوبر مهم في الوقت الراهن من أجل تصحيح الأوضاع ورفع المعنويات لاستكمال الموسم بقوة على الصعيدين المحلي والأفريقي .

وحرص المدير الفني خلال جلسة مع جهازه المعاون، على استعراض أبرز ملامح المنافس وتحليل نقاط القوة والضعف، إلى جانب مناقشة الجوانب الفنية وخطة اللعب المنتظرة للمباراة، بما يضمن جاهزية اللاعبين بالشكل الأمثل قبل المواجهة المرتقبة.

وكان توروب قد عقد عدة جلسات تنسيقية مع جهازه المعاون فور وصول البعثة إلى الإمارات، من أجل وضع البرنامج التحضيري النهائي والاستقرار على التفاصيل الفنية الخاصة بالمباراة.

ويبدأ الفريق استعداداته اليوم من خلال خوض المران الأول في الإمارات، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة أمس عقب رحلة السفر من القاهرة.