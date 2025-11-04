جلسة بين عبد الحفيظ وتوروب لحسم ملفات صفقات يناير.. ورحيل أفشة مطروح على الطاولة

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن عقد جلسة مرتقبة بين سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي و الأهلي المشرف العام على قطاع الكرة، والمدير الفني الدنماركي ييس توروب، عقب بطولة السوبر المصري، من أجل مناقشة عدد من الملفات المهمة الخاصة بفترة الانتقالات الشتوية المقبلة (يناير).

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن الجلسة ستتناول ملف تدعيمات الفريق في الميركاتو الشتوي، إلى جانب اللاعبين الذين يرغب توروب في تجديد عقودهم، وكذلك الأسماء المرشحة للرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن سيد عبد الحفيظ سيعرض على توروب فكرة رحيل محمد مجدي “أفشة” في يناير المقبل، خاصة في ظل وجود عروض خارجية لضم اللاعب، وسيتم حسم القرار النهائي بناءً على رؤية المدير الفني واحتياجاته الفنية.

وأكد أن هذه الجلسة تأتي في إطار سياسة التنسيق الكامل بين لجنة الكرة والجهاز الفني، لضمان استقرار الفريق وتحديد أولوياته قبل الدخول في مرحلة الحسم محليًا وإفريقيًا.