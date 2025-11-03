قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسباب القفزات في ارتفاع أسعار أدوية الأورام
وزير الخارجية الدنماركي يثمن الدور المصري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الهلال يفوز على الغرافة بثنائية ويتصدر مجموعته بأبطال آسيا للنخبة
ننشر أول صور من حادث مصرع وإصابة 15 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
تعرف على سعر الدولار في البنك الآن
مصر في مقدمة الدول المصدرة للفراولة المجمدة عالميا
انخفاض أسعار البيض خلال أيام.. كم سيصل سعر الكرتونة؟
إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه
ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044
مواقف وطنية لا تُنسى.. أبو العينين صوت قوي في مواجهة مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية
هل عمل الزوجة يوجب عليها المشاركة في نفقات البيت؟.. الأزهر للفتوى يوضح
الاتحاد الأوروبي عن المتحف الكبير: أكبر متحف في العالم لأعرق حضارة في تاريخ الإنسانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
صفقة نارية تقترب.. الأهلي يضع يده على الموهبة الإيفوارية دياباتي

كشفت تقارير صحفية إفريقية عن اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع الإيفواري إبراهيما دياباتي، مهاجم نادي جايس السويدي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق شبه نهائي بشأن تفاصيل الصفقة.

ووفقًا لما أورده موقع «فوت أفريكا»، فقد نجحت إدارة الأهلي في تقليص المقابل المادي المطلوب لإتمام الصفقة إلى 1.2 مليون دولار بدلًا من 1.5 مليون دولار، بعد مفاوضات مكثفة مع النادي السويدي، الذي أبدى مرونة في إنهاء الصفقة.

تفاصيل اتفاق الأهلي مع دياباتي

أوضح التقرير أن اللاعب الإيفواري وافق مبدئيًا على الانتقال إلى صفوف الأهلي، بعد مناقشة بنود التعاقد التي تضمنت مدة عقد تمتد إلى 4 مواسم بدلًا من موسمين، كما كان مقترحًا في البداية.

وطالب دياباتي بالحصول على 900 ألف دولار في الموسم الأول، ترتفع إلى مليون دولار في الموسم الثاني، بينما يحصل في الموسمين الثالث والرابع على 1.1 مليون دولار لكل موسم، إلى جانب مكافأة توقيع إضافية بقيمة 200 ألف دولار.

الصفقة تقترب من الحسم

وأكد التقرير أن المفاوضات بين الأهلي وجايس السويدي دخلت مراحلها الأخيرة، وسط تفاؤل كبير داخل القلعة الحمراء بإتمام الصفقة خلال الأيام المقبلة.

 وأشار المصدر إلى أن رغبة دياباتي القوية في ارتداء قميص الأهلي والمشاركة في مشروعه الرياضي كانت من العوامل الحاسمة في تسريع المفاوضات وإنجاحها.

ويُعد دياباتي، صاحب الـ23 عامًا، أحد أبرز المواهب الصاعدة في الدوري السويدي، حيث لفت الأنظار بقدراته التهديفية ومهاراته البدنية، ما جعله هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية والإفريقية قبل أن يقترب الأهلي من خطف توقيعه رسميًا.

رئيس جامعة الأزهر يدشن الصالون الثقافي بالمدينة الجامعية للطالبات

رئيس جامعة الأزهر يدشن الصالون الثقافي بالمدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر

الدكتور هاني تمام

هاني تمام: الصحابة أبقوا على آثار مصر.. والإسلام لا يحارب الحضارة ولا الجمال

هل كانت حضارة مصر وثنية

هل كانت حضارة مصر وثنية؟ عالم أزهري يرد على المُتشددين بالأدلة القرآنية

ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. تفاصيل

طريقة عمل المكرونة بالجبنة والفلفل الألوان.. أكلة سهلة وسريعة تعشقها الأسرة

فوائد وأضرار الأرز الأبيض والبني.. أيهما أفضل للصحة والرشاقة؟

أكثر علامات السيارات ترخيصا في مصر لشهر أكتوبر.. إليك التفاصيل

كسوف الشمس

ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

