صفقة نارية تقترب.. الأهلي يضع يده على الموهبة الإيفوارية دياباتي

كشفت تقارير صحفية إفريقية عن اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع الإيفواري إبراهيما دياباتي، مهاجم نادي جايس السويدي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق شبه نهائي بشأن تفاصيل الصفقة.

ووفقًا لما أورده موقع «فوت أفريكا»، فقد نجحت إدارة الأهلي في تقليص المقابل المادي المطلوب لإتمام الصفقة إلى 1.2 مليون دولار بدلًا من 1.5 مليون دولار، بعد مفاوضات مكثفة مع النادي السويدي، الذي أبدى مرونة في إنهاء الصفقة.

تفاصيل اتفاق الأهلي مع دياباتي

أوضح التقرير أن اللاعب الإيفواري وافق مبدئيًا على الانتقال إلى صفوف الأهلي، بعد مناقشة بنود التعاقد التي تضمنت مدة عقد تمتد إلى 4 مواسم بدلًا من موسمين، كما كان مقترحًا في البداية.

وطالب دياباتي بالحصول على 900 ألف دولار في الموسم الأول، ترتفع إلى مليون دولار في الموسم الثاني، بينما يحصل في الموسمين الثالث والرابع على 1.1 مليون دولار لكل موسم، إلى جانب مكافأة توقيع إضافية بقيمة 200 ألف دولار.

الصفقة تقترب من الحسم

وأكد التقرير أن المفاوضات بين الأهلي وجايس السويدي دخلت مراحلها الأخيرة، وسط تفاؤل كبير داخل القلعة الحمراء بإتمام الصفقة خلال الأيام المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن رغبة دياباتي القوية في ارتداء قميص الأهلي والمشاركة في مشروعه الرياضي كانت من العوامل الحاسمة في تسريع المفاوضات وإنجاحها.

ويُعد دياباتي، صاحب الـ23 عامًا، أحد أبرز المواهب الصاعدة في الدوري السويدي، حيث لفت الأنظار بقدراته التهديفية ومهاراته البدنية، ما جعله هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية والإفريقية قبل أن يقترب الأهلي من خطف توقيعه رسميًا.