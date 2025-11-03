مجلس الأهلي يعقد أول اجتماعاته بتشكيله الجديد

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي أول اجتماعاته مساء اليوم بتشكيله الجديد برئاسة محمود الخطيب.

مجلس إدارة الأهلي يلتقط صورة تذكارية جماعية:



وخضع مجلس الإدارة لجلسة تصوير رسمية بكامل تشكيله بالزي الرسمي قبل بداية الاجتماع.

اعتماد نتيجة انتخابات الأهلي:



وتلقى النادي الأهلي خطابًا من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة يفيد اعتماد نتيجة انتخابات الأهلي، وفقًا للتشكيل الذي أعلنه السيد المستشار رئيس لجنة الإشراف القضائي على الجمعية العمومية التي عقدت بتاريخ 30 و31/10/2025.

اقرأ أيضًا:

تشكيل مجلس إدارة النادي الأهلي:



ويضم المجلس محمود الخطيب رئيسًا، وياسين منصور نائبًا للرئيس، وخالد مرتجي أمينًا للصندوق، والعضوية فوق السن كل من طارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي وسيد عبد الحفيظ وحازم هلال وأحمد حسام عوض، والعضوية تحت السن كل من إبراهيم العامري فاروق ورويدا هشام.