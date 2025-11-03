الدردير يثير الجدل بشأن ثلاثي الأهلي: عندي اللي بيهم كلهم

أثار الإعلامي عمرو الدردير الجدل بصورة لثلاثي الاهلي عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و نشرالدردير صورة لنجمي الزمالك شيكوبانزا و خوان بيزيرا و علق كاتبا:لو عندك زيزو وامام وبن شرقي فأنا عندي اللي بيهم كلهم.

حرص جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، على تحفيز لاعبي الفريق قبل انطلاق رحلة السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.

وعقد إدوارد جلسات سريعة، فردية وجماعية، مع اللاعبين بحضور عبد الرحمن إسماعيل، مدير التعاقدات، للتأكيد على أهمية البطولة والمرحلة المقبلة للنادي وجماهيره.

ويترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المسافرة إلى الإمارات المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.