هل إيداع المال في البنك وأخذ أرباحه حلال؟.. أمين الإفتاء: ليست ربا كما يظن البعض
الاحتلال يخرق الهدنة ويشن غارتين على مدينة غزة
تعليمات أخيرة للاعبي منتخب مصر لكرة القدم تحت 17 عاما قبل مواجهة هايتي| شاهد
أشرف صبحي وإدريس وصلاح يناقشون خطط تطوير رياضة المصارعة
قائمة عالمية بالأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات.. مفاجأة في ترتيب الزمالك
طقس الغد.. الأرصاد تكشف خريطة "الشبورة الكثيفة" والأمطار الرعدية
الخناقة انتهت بأمر المحكمة بين ميارالببلاوي و محمد أبو بكر
شبكة أطباء السودان: ميليشا الدعم السريع تهاجم مستشفى كرنوي للأطفال
كامل الوزير: 9 نوفمبر الجاري افتتاح المرحلة الأولى من المونوريل والتشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع
شبكة أمريكية: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد استعادة مصر ريادتها الحضارية والسياحية
رائحة الغاز في التجمع .. تاون جاس تبعث رسالة طمأنة وتبدأ صيانة طارئة بالتسعين الجنوبي
محليا وقاريا| 5 مباريات قوية لـ الزمالك في نوفمبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

كان زعلان بعد ضياع ضربة جزاء زيزو.. الغندور يعلن عن ضيوف برنامجه اليوم

ميرنا محمود

كشف الإعلامي خالد الغندور عن ضيوف برنامجه اليوم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور :انتظروني النهاردة مع النجم هشام حنفي اللي كان زعلان امبارح بعد ضياع ضربة جزاء زيزو و الكابتن أحمد حمودة نجم المصري اللي منتظر هذا اللقاء بفارغ الصبر،الساعة ١٠ و نص علي المحور.

علي الجانب الاخر وصلت  بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الي فندق الإقامة بمدينة العين استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.


ويستعد الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها الخميس المقبل على إستاد هزاع بن زايد بمدينة العين في نصف نهائي البطولة، وكان الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق، قد قرر اصطحاب جميع اللاعبين المقيدين في القائمة للسفر إلى الإمارات بمن فيهم اللاعبون الذين يخضعون لبرامج علاجية وتأهيلية.

خالد الغندور المحور هشام حنفي زيزو

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

