كان زعلان بعد ضياع ضربة جزاء زيزو.. الغندور يعلن عن ضيوف برنامجه اليوم

كشف الإعلامي خالد الغندور عن ضيوف برنامجه اليوم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور :انتظروني النهاردة مع النجم هشام حنفي اللي كان زعلان امبارح بعد ضياع ضربة جزاء زيزو و الكابتن أحمد حمودة نجم المصري اللي منتظر هذا اللقاء بفارغ الصبر،الساعة ١٠ و نص علي المحور.

علي الجانب الاخر وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الي فندق الإقامة بمدينة العين استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.



ويستعد الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها الخميس المقبل على إستاد هزاع بن زايد بمدينة العين في نصف نهائي البطولة، وكان الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق، قد قرر اصطحاب جميع اللاعبين المقيدين في القائمة للسفر إلى الإمارات بمن فيهم اللاعبون الذين يخضعون لبرامج علاجية وتأهيلية.