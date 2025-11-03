قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أشرف صبحي وإدريس وصلاح يناقشون خطط تطوير رياضة المصارعة
قائمة عالمية بالأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات.. مفاجأة في ترتيب الزمالك
طقس الغد.. الأرصاد تكشف خريطة "الشبورة الكثيفة" والأمطار الرعدية
الخناقة انتهت بأمر المحكمة بين ميارالببلاوي و محمد أبو بكر
شبكة أطباء السودان: ميليشا الدعم السريع تهاجم مستشفى كرنوي للأطفال
كامل الوزير: 9 نوفمبر الجاري افتتاح المرحلة الأولى من المونوريل والتشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع
شبكة أمريكية: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد استعادة مصر ريادتها الحضارية والسياحية
رائحة الغاز في التجمع .. تاون جاس تبعث رسالة طمأنة وتبدأ صيانة طارئة بالتسعين الجنوبي
محليا وقاريا| 5 مباريات قوية لـ الزمالك في نوفمبر
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله
بسبب تسرب غاز.. إصابة 5 طلاب بإغماء داخل مسكنهم في أسيوط
الطالبة كارما أمام النيابة من جديد.. وإحالة القضية لمحكمة الجنايات| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق برنامج الصيدلة الإكلينيكية بشراكة بين جامعتي المنصورة الأهلية ومانشستر

انطلاق برنامج الصبدلة
انطلاق برنامج الصبدلة
همت الحسينى

 استقبل برنامج الصيدلة الإكلينيكية (جامعة المنصورة الأهلية _ جامعة مانشستر)،  الطلاب الجدد  والذى يعد التفعيل الرسمى للبرنامج الدولى وذلك برعاية  الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، وبقيادة  الدكتور أحمد الشيخ، القائم بعمل عميد كلية الصيدلة.
وصرّح  الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، بأن إطلاق هذا البرنامج بالشراكة مع جامعة مانشستر يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق التميز الأكاديمي وتطبيق معايير التعليم العالمي داخل الجامعة. وأكد أن الجامعة تسعى من خلال هذه الشراكات إلى إعداد خريجين يمتلكون المعرفة والمهارات القادرة على تلبية احتياجات سوق العمل الحديثة، والمساهمة في تعزيز مكانة مصر على خريطة التعليم العالي الدولي.
ويُعد البرنامج ثمرة شراكة أكاديمية متميزة بين جامعة المنصورة الأهلية وجامعة مانشستر، إحدى أعرق الجامعات البريطانية، ويهدف إلى تقديم نموذج متطور في إعداد الصيدلي الإكلينيكي وفق أحدث النظم والمعايير العالمية في التعليم والتدريب والممارسة المهنية.

ويركز البرنامج على تأهيل خريجين قادرين على تقديم رعاية دوائية متكاملة تستند إلى أسس علمية دقيقة ومهارات تطبيقية متقدمة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية داخل مصر وخارجها، ويدعم توجه الجامعة نحو تخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل الإقليمي والدولي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الاستراتيجية المؤسسية لجامعة المنصورة الأهلية الهادفة إلى تدويل التعليم العالي وتطوير منظومة أكاديمية قائمة على الشراكات الدولية مع كبرى الجامعات العالمية، بما يعزز مكانة الجامعة كمركز أكاديمي وبحثي رائد قادر على مواكبة متطلبات المستقبل ودعم مسيرة التنمية الوطنية.

الدقهلبة الصيدلة الاكلينكى جامعه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني ام وابنتها في المنوفية.. صور

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

ترشيحاتنا

سلوت وصلاح

سلوت يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد مباراة أستون فيلا.. ماذا قال؟

الأمير أندرو

بعد تجريده من لقبه الملكي.. أين سيعيش الأمير أندرو وكيف ستكون حياته؟

جوجل تتفوق على آبل.. أندرويد يحظر أكثر من 10 مليارات محاولة احتيال شهريًا

جوجل تتفوق على آبل.. أندرويد يحظر 10 مليارات محاولة احتيال شهريا

بالصور

محدش يتكلم معايا.. أحمد سعد يتصدر التريند بعد إعلان زواجه من 4فتيات

احمد سعد
احمد سعد
احمد سعد

هيدمر صحتك من غير ما تحس .. احذر طبقك المفضل

هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل
هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل
هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل

مش بس طاقة.. الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

هل يمكنك الاستمرار في القيادة بعد ظهور لمبة انخفاض سائل التبريد؟

لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد

فيديو

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد