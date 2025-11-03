انطلاق برنامج الصيدلة الإكلينيكية بشراكة بين جامعتي المنصورة الأهلية ومانشستر

استقبل برنامج الصيدلة الإكلينيكية (جامعة المنصورة الأهلية _ جامعة مانشستر)، الطلاب الجدد والذى يعد التفعيل الرسمى للبرنامج الدولى وذلك برعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، وبقيادة الدكتور أحمد الشيخ، القائم بعمل عميد كلية الصيدلة.

وصرّح الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، بأن إطلاق هذا البرنامج بالشراكة مع جامعة مانشستر يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق التميز الأكاديمي وتطبيق معايير التعليم العالمي داخل الجامعة. وأكد أن الجامعة تسعى من خلال هذه الشراكات إلى إعداد خريجين يمتلكون المعرفة والمهارات القادرة على تلبية احتياجات سوق العمل الحديثة، والمساهمة في تعزيز مكانة مصر على خريطة التعليم العالي الدولي.

ويُعد البرنامج ثمرة شراكة أكاديمية متميزة بين جامعة المنصورة الأهلية وجامعة مانشستر، إحدى أعرق الجامعات البريطانية، ويهدف إلى تقديم نموذج متطور في إعداد الصيدلي الإكلينيكي وفق أحدث النظم والمعايير العالمية في التعليم والتدريب والممارسة المهنية.

ويركز البرنامج على تأهيل خريجين قادرين على تقديم رعاية دوائية متكاملة تستند إلى أسس علمية دقيقة ومهارات تطبيقية متقدمة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية داخل مصر وخارجها، ويدعم توجه الجامعة نحو تخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل الإقليمي والدولي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الاستراتيجية المؤسسية لجامعة المنصورة الأهلية الهادفة إلى تدويل التعليم العالي وتطوير منظومة أكاديمية قائمة على الشراكات الدولية مع كبرى الجامعات العالمية، بما يعزز مكانة الجامعة كمركز أكاديمي وبحثي رائد قادر على مواكبة متطلبات المستقبل ودعم مسيرة التنمية الوطنية.