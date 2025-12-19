قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتروجت يفوز على الإسماعيلي ببطولة كأس عاصمة مصر
تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة
عقوبة تصل للإعدام.. اعتقال 200 شخص في ميانمار بسبب قانون جديد للانتخابات
مصادر تكشف موقف كيروش من قيادة الإدارة الفنية في اتحاد الكرة
بعد زيادة المعاشات.. احسب هتقبض كام في شهر يناير 2026؟
بعد انتشار فيروس الأنفلونزا.. مستشار الرئيس للصحة لطلاب المدارس: ما تخافوش
كان زماني اشتريت مصر.. حسام موافي: درَّست 7000 ساعة مجانًا لمدة 30 سنة
فاركو يهزم غزل المحلة بهدف نظيف في كأس عاصمة مصر
رغم الإصابات والطرد .. كيف وصل منتخب المغرب لـ منصة تتويج كأس العرب
جوائز مفيد فوزي وآمال العمدة .. صدى البلد تحظى بأفضل تغطية فنية
السلالة الفرعية K من الإنفلونزا تثير القلق.. ما حقيقتها ولماذا تنتشر بسرعة؟
شيخ الأزهر يهنئ الأمير تميم بن حمد باليوم الوطني لـ قطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعاون مشترك بين الجهاز المصري للملكية الفكرية ومنظمة الصحة العالمية لتنظيم ورشة عمل حول الفحص الموضوعي لبراءات الاختراع الصيدلانية

تعاون مشترك بين الجهاز المصري للملكية الفكرية ومنظمة الصحة العالمية لتنظيم ورشة عمل حول الفحص الموضوعي لبراءات الاختراع الصيدلانية
تعاون مشترك بين الجهاز المصري للملكية الفكرية ومنظمة الصحة العالمية لتنظيم ورشة عمل حول الفحص الموضوعي لبراءات الاختراع الصيدلانية

نظم الجهاز المصري للملكية الفكرية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ورشة عمل متخصصة حول "الفحص الموضوعي لبراءات الاختراع الصيدلانية وفق معايير جودة مرتفعة"، وذلك بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات في مجال الملكية الفكرية.

افتُتحت فعاليات الورشة بحضور الدكتور أحمد الصغير، مساعد رئيس الجهاز لشئون التنمية، نائبًا عن الأستاذ الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، وبمشاركة كل من منى معروف من مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، وإريكا دويناس من وحدة إدارة الملكية الفكرية بمنظمة الصحة العالمية، إلى جانب الدكتورة إيمان صالح، المشرف على الإدارة المركزية لعمليات الملكية الفكرية بالجهاز، والدكتورة رشا جمال المشرف على الادارة العامة لبراءات الاختراع وبحضور عدد من مسئولي وفاحصي مكتب براءات الاختراع بالجهاز.

وأكد الأستاذ الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، أن هذه الورشة تستهدف المساهمة في بناء قدرات فاحصي براءات الاختراع لإجراء فحص موضوعي عالي الجودة لطلبات براءات الاختراع الدوائية، وذلك استجابةً للطلبات الواردة إلى منظمة الصحة العالمية من عدد من الدول الأعضاء، بما يسهم في تعزيز كفاءة أنظمة الملكية الفكرية وإقامة التوازن الفعال فى دعم الابتكار في المجال الدوائي وإتاحة الدواء .

وأوضح أن الورشة يُتوقع أن تسهم في إنشاء شبكة تعاون بين فاحصي براءات الاختراع في الدول النامية والأقل نمواً، فضلًا عن إتاحة الفرصة للمشاركين للاستفادة من الخبرات المتقدمة لفاحصي مكتب براءات الاختراع بالجهاز المصري للملكية الفكرية في مجال الفحص الموضوعي لطلبات براءات الاختراع الصيدلانية.

ومن الجدير بالذكر أن الورشة شهدت مشاركة مجموعة من الفاحصين المدربين من مكتب براءات الاختراع بالجهاز المصري للملكية الفكرية، الذين قاموا بتدريب عدد من فاحصي مكاتب براءات الاختراع من عدة دول، من بينها بوتسوانا، وبنجلاديش، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، وأوكرانيا، والهند.

منظمة الصحة العالمية الجهاز المصري للملكية الفكرية الصحة العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

كأس عاصمة مصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في ثاني جولات كأس عاصمة مصر

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

حالة الطقس

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة.. استعدوا للبرودة والشبورة

الفنانة نجلاء بدر

نجلاء بدر: طلبت الطلاق بعد ضغوط نفسية قاسية بسبب فشل محاولات الإنجاب

يزن النعيمات

عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر

ترشيحاتنا

المتهم

راكب موتوسيكل.. سقوط لص سرق حقيبة من شخص بالقاهرة

المتهم

بسبب الأجرة.. القبض على سائق ميكروباص تعدى على سيدة بالجيزة

المتهمين

القبص على بائع خضروات تعدى على زميلة بالضرب بالشرقية

بالصور

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة دون أن نشعر .. احترس منها

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة
عادات يومية تسرّع من الشيخوخة
عادات يومية تسرّع من الشيخوخة

بحلول فعّالة.. علاج رائحة الفم المنبعثة من المعدة

أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة
أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة
أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة

مصر تستضيف وفدا رفيع المستوى من منظمات الطيران الدولية.. صور

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

شركة سيارات نستبدل 20% من موظفيها بالذكاء الاصطناعي بعد تسريحهم

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد