تعاون مشترك بين الجهاز المصري للملكية الفكرية ومنظمة الصحة العالمية لتنظيم ورشة عمل حول الفحص الموضوعي لبراءات الاختراع الصيدلانية

نظم الجهاز المصري للملكية الفكرية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ورشة عمل متخصصة حول "الفحص الموضوعي لبراءات الاختراع الصيدلانية وفق معايير جودة مرتفعة"، وذلك بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات في مجال الملكية الفكرية.

افتُتحت فعاليات الورشة بحضور الدكتور أحمد الصغير، مساعد رئيس الجهاز لشئون التنمية، نائبًا عن الأستاذ الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، وبمشاركة كل من منى معروف من مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، وإريكا دويناس من وحدة إدارة الملكية الفكرية بمنظمة الصحة العالمية، إلى جانب الدكتورة إيمان صالح، المشرف على الإدارة المركزية لعمليات الملكية الفكرية بالجهاز، والدكتورة رشا جمال المشرف على الادارة العامة لبراءات الاختراع وبحضور عدد من مسئولي وفاحصي مكتب براءات الاختراع بالجهاز.

وأكد الأستاذ الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، أن هذه الورشة تستهدف المساهمة في بناء قدرات فاحصي براءات الاختراع لإجراء فحص موضوعي عالي الجودة لطلبات براءات الاختراع الدوائية، وذلك استجابةً للطلبات الواردة إلى منظمة الصحة العالمية من عدد من الدول الأعضاء، بما يسهم في تعزيز كفاءة أنظمة الملكية الفكرية وإقامة التوازن الفعال فى دعم الابتكار في المجال الدوائي وإتاحة الدواء .

وأوضح أن الورشة يُتوقع أن تسهم في إنشاء شبكة تعاون بين فاحصي براءات الاختراع في الدول النامية والأقل نمواً، فضلًا عن إتاحة الفرصة للمشاركين للاستفادة من الخبرات المتقدمة لفاحصي مكتب براءات الاختراع بالجهاز المصري للملكية الفكرية في مجال الفحص الموضوعي لطلبات براءات الاختراع الصيدلانية.

ومن الجدير بالذكر أن الورشة شهدت مشاركة مجموعة من الفاحصين المدربين من مكتب براءات الاختراع بالجهاز المصري للملكية الفكرية، الذين قاموا بتدريب عدد من فاحصي مكاتب براءات الاختراع من عدة دول، من بينها بوتسوانا، وبنجلاديش، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، وأوكرانيا، والهند.