طريقة عمل سلطة الفسيخ بالطحينة وأسعار الفسيخ أول يوم العيد .. تتصدر طريقة عمل سلطة الفسيخ بالطحينة اهتمامات المواطنين في مصر بالتزامن مع حلول أول أيام عيد الفطر المبارك اليوم الجمعة حيث يحرص كثير من الأسر على تناول الفسيخ والرنجة كأحد أبرز الطقوس والعادات المتوارثة بعد انتهاء شهر رمضان الكريم وهو ما يدفع الكثيرين للبحث عن طرق تحضير الفسيخ بوصفات مختلفة إلى جانب متابعة أسعاره في الأسواق.

ويعد الفسيخ من الأكلات التقليدية المرتبطة بعيد الفطر في مصر حيث تحرص الأسر على تناوله في أول أيام العيد كجزء من الموروث الشعبي الذي انتقل عبر الأجيال ويتميز هذا الطبق بإمكانية تقديمه بطرق متنوعة تضيف إليه نكهات مختلفة مثل سلطة الفسيخ بالطحينة أو البطاطس.

طريقة عمل سلطة الفسيخ بالطحينة خطوة بخطوة

تعد سلطة الفسيخ بالطحينة من أشهر الوصفات التي يفضلها الكثيرون خلال عيد الفطر حيث تجمع بين المذاق المالح للفسيخ ونكهة الطحينة الغنية مما يمنحها طعمًا مميزًا.

وتتكون الوصفة من المكونات الآتية 1 سمكة فسيخ نظيفة ومقطعة مكعبات صغيرة و3 ملاعق كبيرة طحينة و1 ملعقة كبيرة عصير ليمون و1 ملعقة كبيرة خل و1 فص ثوم مفروم و1 ملعقة صغيرة كمون و1 ملعقة صغيرة شطة اختياري و1 ملعقة كبيرة زيت زيتون و2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

وتبدأ طريقة التحضير بخلط الطحينة مع الليمون والخل والثوم والكمون والشطة في وعاء مناسب حتى تتجانس المكونات بشكل جيد.

ثم تضاف قطع الفسيخ إلى الخليط ويتم تقليبها جيدًا حتى تتشبع بالنكهات المختلفة.

وفي الخطوة الآتية يضاف زيت الزيتون ويتم تزيين الطبق بالبقدونس المفروم ليكون جاهزًا للتقديم.

وتقدم هذه السلطة مع العيش البلدي أو أوراق الخس كطبق جانبي مميز على مائدة عيد الفطر.

طريقة عمل سلطة الفسيخ بالبطاطس

إلى جانب سلطة الطحينة يفضل البعض إعداد الفسيخ مع البطاطس للحصول على طعم مختلف يجمع بين النكهة المالحة للفسيخ والطعم الخفيف للبطاطس.

وتتكون هذه الوصفة من المكونات الآتية 1 سمكة فسيخ مقطعة مكعبات صغيرة و2 حبة بطاطس مسلوقة ومقطعة مكعبات و1 بصلة مفرومة ناعم و2 ملعقة كبيرة عصير ليمون و1 ملعقة صغيرة كمون و2 ملعقة كبيرة زيت زيتون و1 ملعقة صغيرة شطة اختياري وبقدونس مفروم للتزيين.

وتبدأ طريقة التحضير بخلط البطاطس مع الفسيخ والبصل جيدًا حتى تتوزع المكونات بشكل متساو.

ثم يضاف عصير الليمون والكمون والشطة وزيت الزيتون ويتم تقليب الخليط جيدًا للحصول على طعم متجانس.

وفي النهاية يزين الطبق بالبقدونس المفروم ويقدم مع العيش أو الخس كوجبة خفيفة مناسبة لأجواء العيد.

أسعار الفسيخ في الأسواق أول أيام عيد الفطر

مع زيادة الإقبال على شراء الفسيخ في عيد الفطر يبحث المواطنون عن أسعار الفسيخ في الأسواق حيث تختلف الأسعار حسب الحجم والجودة.

ويتراوح سعر كيلو الفسيخ الذي يحتوي على 3 قطع بين 300 و320 جنيهًا.

كما يتراوح سعر فسيخ بوري جامبو للكيلوجرام بين 350 و360 جنيهًا.

ويبلغ سعر فسيخ بوري بطارخ للكيلوجرام ما بين 350 و360 جنيهًا.

وتعكس هذه الأسعار حجم الطلب المرتفع على الفسيخ خلال موسم عيد الفطر حيث يعد من أكثر الأطعمة استهلاكًا في هذه المناسبة.

أسعار السردين والملوحة في الأسواق

إلى جانب الفسيخ يحرص بعض المواطنين على شراء السردين والملوحة كبدائل أقل تكلفة.

ويبلغ سعر كيلو السردين نحو 35 جنيهًا.

بينما يتراوح سعر كيلو الملوحة بين 90 و100 جنيه.

وتعد هذه الخيارات مناسبة للأسر التي ترغب في الاستمتاع بأجواء العيد مع تقليل التكاليف مقارنة بأسعار الفسيخ.

الفسيخ والرنجة من طقوس عيد الفطر في مصر

يرتبط تناول الفسيخ والرنجة ارتباطًا وثيقًا بعيد الفطر في مصر حيث يعد من أبرز المظاهر الاحتفالية التي تميز هذه المناسبة.

وتحرص الأسر على تحضير هذه الأطعمة بطرق مختلفة لإضفاء تنوع على المائدة سواء من خلال إعداد السلطات أو تقديمها بجانب الخبز والخضروات.

ويعكس هذا التقليد جانبًا من الثقافة الغذائية المصرية التي تحتفظ بعاداتها الخاصة في المناسبات المختلفة.

نصائح عند تناول الفسيخ في العيد

مع الإقبال الكبير على تناول الفسيخ ينصح بالاعتدال في الكميات وتناول الخضروات الطازجة مثل الخس والبصل الأخضر إلى جانبه لتقليل حدة الملوحة.

كما يفضل التأكد من شراء الفسيخ من مصادر موثوقة لضمان جودته وسلامته حفاظًا على الصحة.