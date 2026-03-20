زوار أجانب من كل حدب وصوب يتوافدون إلى المتحف المصري بالتحرير في العيد .. صور

شهد المتحف المصري بالتحرير إقبالًا ملحوظًا في عدد زواره من السائحين والمصريين في أول أيام عيد الفطر المبارك.

جدير بالذكر أن حجر أساس المتحف المصري بالتحرير وضع في القرن الـ 19 والذى شهد افتتاحة حضور الخديوي عباس حلمي الثاني فى 15 نوفمبر 1902، ويصنف بانه أقدم متحف آثري في الشرق الأوسط ،ويقتني بداخل طرقته الممتدة على قطع آثرية فريدة تعود لعدة عصور.

أشهر القطع الاثرية

وصمم المهندس المعماري الفرنسي مارسيل دورجون الشكل الهندسي لـ المتحف المصري بالتحرير والمتميز بشكل العمارة اليونانية الرومانية ، وذلك عقب مسابقة عالمية تمت عام 1895 ميلاديا ، ليكون أيقونة المتاحف حول العالم ومزارا سياحيا يقصد سائحي العالم.

ويضم المتحف المصري بالتحرير أشهر القطع الاثرية عبر تاريخة كان ابرزها قناع الملك توت عنخ آمون الذى انتقل الى المتحف المصري الكبير ، بالاضافة الي قطع آثرية للمجموعة الجنائزية ليويا وتويا ولوحة نارمر بالااضفة الي تماثيل خاصة بملوك وملكات مصر في العصر القديم.