الاتحاد السنغالي يكشف سر غياب النجمة الثانية على قميص المنتخب

كشف الاتحاد السنغالي لكرة القدم عن أسباب غياب النجمة الثانية على قميص المنتخب الأول، خاصة بعد قرار الاتحاد الإفريقي بسحب أمم إفريقيا 2025 منه ومنحها للمغرب.

وقال في بيان رسمي: “يود الاتحاد السنغالي لكرة القدم تقديم توضيحات عقب ردود الفعل التي أثارها الكشف عن القمصان الجديدة للمنتخب الوطني، والتي تحمل نجمة واحدة فقط”.

وتابع: "تُحيط الاتحاد السنغالي لكرة القدم الرأي العام علماً بأن إنتاج هذه القمصان قد بدأ في أغسطس 2025 من قبل شركة "بوما" الموردة للمعدات، وذلك قبيل كأس الأمم الأفريقية الأخيرة".

وأضاف: “وعقب تتويجنا باللقب، لم تسمح المواعيد النهائية للتصنيع والقيود الصناعية بوقف هذه العملية التي كانت قد بدأت بالفعل”.

وواصل: “وإدراكاً منه للارتباط المشروع للشعب السنغالي برموزه، يود الاتحاد السنغالي لكرة القدم طمأنة جميع المشجعين: القمصان الجديدة التي تتضمن النجمة الثانية هي حالياً قيد الإنتاج. ومن المقرر أن تكون متاحة اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل”.

واختتم: “يتقدم الاتحاد السنغالي لكرة القدم باعتذاره عن أي سوء فهم قد تكون هذه الحالة قد تسببت به، ويشكر المشجعين على التزامهم الدائم، ويقظتهم، وارتباطهم الراسخ بالمنتخب الوطني”.