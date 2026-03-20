بحضور الرئيس السيسي .. طلاب جامعة العاصمة يشاركون في احتفالية "عيد سعيد"

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة أجواءً احتفالية مميزة بمناسبة عيد الفطر المبارك، خلال فعالية “عيد سعيد” التي أُقيمت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة واسعة من طلاب الجامعات المصرية، وفي مقدمتهم طلاب جامعة العاصمة (جامعة حلوان سابقًا)، حيث شارك ٤٠ طالب وطالبة من كليات الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية، التربية الفنية، طلاب الإتحادات الطلابية، أسرة طلاب من أجل مصر.

وجاءت مشاركة طلاب الجامعة في إطار حرص الدولة على دمج الشباب في مختلف الفعاليات الوطنية، وتعزيز روح الانتماء لديهم، حيث قدم الطلاب نماذج مشرفة عكست وعيهم الوطني وحماسهم للمشاركة في بناء مستقبل مصر، كما قدّم الشباب مجموعة من الورش الفنية الموجهة للأطفال، والتي أسهمت في تنمية قدراتهم الإبداعية وتعزيز خيالهم، حيث عكست هذه الأنشطة أجواء البهجة والفرحة التي تميز احتفالات العيد.

وتضمنت الاحتفالية مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية، إلى جانب عروض ترفيهية أدخلت البهجة على الحضور، وسط تنظيم مميز عكس صورة حضارية للعاصمة الإدارية الجديدة كأحد أبرز المشروعات القومية في مصر.

وقدم طلاب كلية الفنون الجميلة تشكيلات فنية ملونة بالفوم ( أقنعة وماسكات وتيجان)، رسم على الوجه، رسم كاريكاتوري، أورجامي، حلي بالخرز الملون، كما قدم طلاب كلية التربية الفنية عرائس الماريونيت، أشغال جلود، أشغال من الخشب الملون، نسيج يدوي، كذلك قدم طلاب كلية الفنون التطبيقية طباعة بالاستنسل، الخزف، موزييك ورقي ملون، وذلك تحت إشراف الدكتورة أمنية يحي وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة فاطمة عبد الرحمن وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة ريم علي هيبة الأستاذ المساعد بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة، الدكتورة عبير فتحي الحاصلة على الدكتوراه في التصوير بموضوع الأوريجامي وعلاقته بالفنون المعاصرة، المدرس بالقسم الخاص بالكلية،المعيد محمد طارق بقسم الجرافيك بالكلية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة بمشاركة طلاب الجامعة في هذا الحدث الوطني الكبير، مؤكدا أن الجامعة تحرص دائمًا على دعم الأنشطة التي تنمي وعي الطلاب وتربطهم بقضايا وطنهم، وتأتي هذه المشاركة في إطار استراتيجية الدولة لتمكين الشباب وإشراكهم في مختلف المناسبات الوطنية، بما يعزز قيم الانتماء والعمل المشترك، ويؤكد أن شباب مصر هم الركيزة الأساسية لبناء مستقبلها.

وأكد عدد من الطلاب المشاركين أن هذه التجربة تمثل مصدر فخر كبير لهم، خاصة مع حضور السيد الرئيس، مشيرين إلى أن مشاركتهم تعكس دور الشباب الفعّال في دعم مسيرة التنمية، وإيمانهم برؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.

