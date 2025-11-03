قرعة دوري أبطال إفريقيا .. مواعيد مباريات الأهلي فى دور المجموعات

أسفرت قرعة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا موسم 2025-2026 عن وقوع النادي الأهلي المصري في مجموعة قوية تضم أندية ويانج أفريكانز التنزاني، والجيش الملكي المغربي، وشبيبة القبائل الجزائري، وذلك خلال الحفل الذي أقيم مساء الإثنين في جوهانسبرج عاصمة جنوب إفريقيا.

مجموعة قوية الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

جاءت القرعة لتضع الأهلي أمام تحديات صعبة أمام أبطال من ثلاث مدارس كروية مختلفة في القارة، حيث يطمح بطل إفريقيا التاريخي في الدفاع عن لقبه وتعزيز رقمه القياسي في عدد التتويجات بالبطولة.

مواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال

الأهلي × شبيبة القبائل (في القاهرة): من 21 إلى 23 نوفمبر

الجيش الملكي × الأهلي (في المغرب): من 28 إلى 30 نوفمبر

الأهلي × يانج أفريكانز (في القاهرة): من 23 إلى 25 يناير

يانج أفريكانز × الأهلي (في تنزانيا): من 30 يناير إلى 1 فبراير

شبيبة القبائل × الأهلي (في الجزائر): من 6 إلى 8 فبراير

الأهلي × الجيش الملكي (في القاهرة): من 13 إلى 15 فبراير

بعثة الأهلي تغادر إلى الإمارات

وفي سياق متصل، غادرت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي مطار القاهرة متوجهة إلى الإمارات للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

وقرر الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر اصطحاب جميع اللاعبين المقيدين في القائمة، بمن فيهم المصابون، استعدادًا لخوض البطولة التي تقام بنظام جديد هذا العام.

ويهدف الأهلي إلى تحقيق الفوز في نصف النهائي من أجل حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل، في إطار سعيه لمواصلة حصد الألقاب المحلية والقارية.



