أحمد موسى: تركيا ترى أن مصر ستكون بوابة منتجاتها للقارة الأفريقية
أحمد ميهوب أفضل لاعب في مباراة سموحة وبيراميدز بالدوري
طقس غير مستقر.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة
المدنيون يدفعون ثمن انتهاكات جسيمة ترتكبها ميليشيا الدعم في الفاشر وكادقلي
احتفالات عيد ميلاد مرسيدس.. بي إم دبليو تشارك بدعابة ساخرة
بنزيما: لدي الكثير من الطموح.. وسأقدم كل ما أملك في الملعب مع الهلال
خالد أبو بكر: الرئيس أردوغان يعكس تقديرا للعلاقات التاريخية مع مصر
أحمد موسى عن لقاء الرئيس السيسي وأردوغان اليوم: قمة الاستقرار الإقليمي
الرئيس التركي يهدي الرئيس السيسي سيارة كهربائية بمناسبة زيارته لمصر
التفاصيل الكاملة لاستقبال الرئيس السيسي نظيره التركي.. حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
الرئيس الصيني يدعو ترامب لتوخي الحذر في بيع الأسلحة لـ تايوان
الرئيس السيسي: نضع حجر الأساس لمرحلة جديدة مع الجانب التركي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
النائبة شيرين صبري تقترح استحداث وزارة الوعي وبناء الإنسان: أولوية للأمن القومي

شيرين صبري
شيرين صبري
عبد الرحمن سرحان

تقدمت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، أمين عام مساعد حزب حماة الوطن بالجيزة، باقتراح  لاستحداث وزارة جديدة تحت مسمى «وزارة الوعي وبناء الإنسان»، بهدف تعزيز منظومة القيم والانتماء الوطني، والتصدي المبكر لأي ظواهر دخيلة تهدد المجتمع، خاصة بين النشء والشباب.

وقالت النائبة إن بناء وتنمية الإنسان يمثلان الركيزة الأساسية لبناء الوطن، مؤكدة أن ما شهدته منطقة الشرق الأوسط من تفكك وانهيار دول خلال السنوات الأخيرة جاء نتيجة تضليل الشباب والمواطنين بأفكار مغلوطة وشائعات هدفت إلى زعزعة الاستقرار.

وأشارت إلى أن خطابات الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا ما تؤكد على مفاهيم الوعي، والانتماء، والوحدة الوطنية، والقيم، في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات وحروب الجيلين الرابع والخامس، فضلًا عن انتشار الجرائم الإلكترونية، وتراجع بعض القيم المجتمعية، وتصاعد مخاطر الألعاب الإلكترونية العنيفة على الأطفال.

وأضافت صبري أن الوزارة المقترحة ستعمل على الربط والتنسيق بين وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والصحة، والشباب والرياضة، والإعلام، والاتصالات، على أن يضم هيكلها أساتذة جامعات ومتخصصين في الطب النفسي وعلم الاجتماع وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت أن من بين أهداف الوزارة استحداث مواد تعليمية لترسيخ القيم والأخلاق والانتماء منذ الصغر، وتعريف النشء بتاريخ وطنهم، والتحذير من مخاطر الاستخدام السلبي للتكنولوجيا، مع التأكيد على أهمية الصحة البدنية والنظام الغذائي السليم.

كما تشمل المهام عقد ندوات دورية للشباب بالجامعات، وتنفيذ حملات توعوية يقودها شباب مثلهم لمواجهة الشائعات، وطرح رؤى جديدة تُترجم إلى أعمال درامية هادفة لمعالجة الظواهر المجتمعية، إلى جانب التنسيق مع المؤسسات الدينية من مسجد وكنيسة لنشر برامج الوزارة على نطاق واسع.

وأكدت النائبة أن الفكرة الجوهرية للوزارة تقوم على الاستباق في مواجهة أي تهديدات فكرية أو سلوكية، وتحقيق «تحصين فكري» للأجيال الجديدة، مشددة على أن حماية عقول الشباب تمثل خط الدفاع الأول عن الدولة، وأن ترسيخ المبادئ والقيم يُعد بمثابة مناعة مجتمعية في مواجهة الأفكار السامة.

مجلس الشيوخ

احذر الياميش..أضرار صحية بسبب تناوله فى رمضان

ماذا يحدث عندما تأكل بذور الكتان باستمرار

لغذاء لذيذ.. طريقة سهلة لعمل بسلة جزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

