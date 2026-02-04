النائبة شيرين صبري تقترح استحداث وزارة الوعي وبناء الإنسان: أولوية للأمن القومي

تقدمت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، أمين عام مساعد حزب حماة الوطن بالجيزة، باقتراح لاستحداث وزارة جديدة تحت مسمى «وزارة الوعي وبناء الإنسان»، بهدف تعزيز منظومة القيم والانتماء الوطني، والتصدي المبكر لأي ظواهر دخيلة تهدد المجتمع، خاصة بين النشء والشباب.

وقالت النائبة إن بناء وتنمية الإنسان يمثلان الركيزة الأساسية لبناء الوطن، مؤكدة أن ما شهدته منطقة الشرق الأوسط من تفكك وانهيار دول خلال السنوات الأخيرة جاء نتيجة تضليل الشباب والمواطنين بأفكار مغلوطة وشائعات هدفت إلى زعزعة الاستقرار.

وأشارت إلى أن خطابات الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا ما تؤكد على مفاهيم الوعي، والانتماء، والوحدة الوطنية، والقيم، في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات وحروب الجيلين الرابع والخامس، فضلًا عن انتشار الجرائم الإلكترونية، وتراجع بعض القيم المجتمعية، وتصاعد مخاطر الألعاب الإلكترونية العنيفة على الأطفال.

وأضافت صبري أن الوزارة المقترحة ستعمل على الربط والتنسيق بين وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والصحة، والشباب والرياضة، والإعلام، والاتصالات، على أن يضم هيكلها أساتذة جامعات ومتخصصين في الطب النفسي وعلم الاجتماع وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت أن من بين أهداف الوزارة استحداث مواد تعليمية لترسيخ القيم والأخلاق والانتماء منذ الصغر، وتعريف النشء بتاريخ وطنهم، والتحذير من مخاطر الاستخدام السلبي للتكنولوجيا، مع التأكيد على أهمية الصحة البدنية والنظام الغذائي السليم.

كما تشمل المهام عقد ندوات دورية للشباب بالجامعات، وتنفيذ حملات توعوية يقودها شباب مثلهم لمواجهة الشائعات، وطرح رؤى جديدة تُترجم إلى أعمال درامية هادفة لمعالجة الظواهر المجتمعية، إلى جانب التنسيق مع المؤسسات الدينية من مسجد وكنيسة لنشر برامج الوزارة على نطاق واسع.

وأكدت النائبة أن الفكرة الجوهرية للوزارة تقوم على الاستباق في مواجهة أي تهديدات فكرية أو سلوكية، وتحقيق «تحصين فكري» للأجيال الجديدة، مشددة على أن حماية عقول الشباب تمثل خط الدفاع الأول عن الدولة، وأن ترسيخ المبادئ والقيم يُعد بمثابة مناعة مجتمعية في مواجهة الأفكار السامة.