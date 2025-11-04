إبراهيم عبد الجواد يكشف اسم المهاجم الأقرب للأهلي.. هل يعوض غياب وسام؟

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن اسم المهاجم الأقرب للانضمام للأهلي في يناير.

مهاجم الاهلي

وقال إبراهيم عبد الجواد في تصريحات اذاعيه:"أسامة فيصل هو الأقرب حالياً وهدف الأهلي بعد وسام أبو علي".

خالد مرتجى يتوجه لبعثة الأهلي في الإمارات اليوم

ويتوجه المهندس خالد مرتجى، أمين صندوق الأهلي، برفقة سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي، إلى الإمارات اليوم، الثلاثاء؛ للالتحاق ببعثة الفريق للمشاركة في بطولة السوبر المصرى.

ويتراس مرتجى البعثة، وفقاً لقرار مجلس الإدارة، كما يتواجد عبد الحفيظ مع المارد الأحمر في هذه البطولة بعدما تم تكليفه بمسئولية الإشراف على فريق كرة القدم.

ولم يسافر مرتجى وعبد الحفيظ مع البعثة أمس، الاثنين، بسبب ارتباطهما باجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد أمس، وكان الأول لمجلس الإدارة الجديد الذي تم انتخابه الجمعة الماضي.

مواعيد مباريات الأهلي في السوبر المصري

ويستهل الأهلي بطولة السوبر المصري بعد غد، الخميس، بمواجهة سيراميكا في نصف نهائي البطولة، على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز على لقب البطولة الأحد المقبل.