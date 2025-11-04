قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تنمروا على ابنتها لقصر قامتها.. سيدة تحرر محضرا ضد مسئولي مدرسة بالتجمع
سوريا.. قرار بإعادة الدبلوماسيين المنشقين عن نظام الأسد إلى ديوان الخارجية
الداخلية تجري قرعة الحج في 5 محافظات اليوم.. تعرف عليها
النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بمخاطر السلوكيات السلبية داخل مرفق السكك الحديدية
تعديل وزاري مرتقب.. ومصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة
كثافات مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة.. اليوم
الأونروا: 75 ألف نازح يحتمون في أكثر من 100 مبنى للوكالة بغزة
التعليم تنفي تدريس مادة "اللغة الهيروغليفية" لطلاب الثانوية العامة
هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة
الأوقاف تطلق أكثر من 586 قافلة دعوية بالمدارس لتعزيز احترام الكبار
مصير الخبز السياحي بعد تحرك السولار.. الشعبة توضح
رئيس نادي الأسير الفلسطيني: قانون «إعدام الأسرى» الهدف منه تشريع جرائم الاحتلال
إبراهيم عبد الجواد يوضح أهمية البطولة للرباعي المشارك.. تفاصيل

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد أهمية البطولة للرباعي المشارك في السوبر المصري.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي:""دي أقوى نسخة لبطولة السوبر المصري".

وكان قد أكد خالد الهاشمي، مدير اللجنة المنظمة للسوبر المصري في الإمارات، أن هناك إقبالًا كبيرًا منذ اليوم الأول على تذاكر مباريات السوبر من جماهير الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أن الجماهير أبدت حماسًا كبيرًا لحضور الحدث الكروي المرتقب.

وقال الهاشمي في تصريحات لبرنامج “أوضة اللبس” الذي يقدمه الإعلامي أحمد حسام ميدو عبر قناة النهار: “نحن سعداء باستضافة هذا الحدث الكبير في ملاعب الإمارات، ونتطلع لتقديم تجربة مميزة تليق بالجماهير المصرية والعربية”.

وأضاف: “سيكون هناك احتفاليات وفقرات خاصة خلال نهائي السوبر المصري، وندعو جميع الحاضرين للاستمتاع بالأجواء المميزة التي أعددناها خصيصًا لهذه المناسبة”.

واختتم الهاشمي تصريحاته مؤكدًا: “نحن جاهزون لوجستيًا ومن ناحية الملاعب، وكل الأمور تسير على ما يرام استعدادًا لإقامة مباراة تليق بالكرة المصرية”

