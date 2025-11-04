بعثة الزمالك تصل دبي استعدادًا لخوض السوبر المصري

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار دبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

وكان في استقبال البعثة وفد من القنصلية المصرية العامة في دبي يضم، أسامة أمين، وأحمد أبو عزيزة، ومصطفى أنور.

ويترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الإمارات المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي.

ومن المقرر أن تتجه البعثة إلى أبو ظبي عبر الحافلة، وفقًا للبروتوكول المحدد من اللجنة المنظمة للبطولة مع كافة الفرق المتنافسة على لقب كأس السوبر المصري.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وجاءت قائمة الزمالك لبطولة السوبر كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.