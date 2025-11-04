مدير اللجنة المنظمة للسوبر: إقبال كبير على شراء التذاكر.. وانتظروا مفاجأة في النهائي

أكد خالد الهاشمي، مدير اللجنة المنظمة للسوبر المصري في الإمارات، أن هناك إقبالًا كبيرًا منذ اليوم الأول على تذاكر مباريات السوبر من جماهير الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أن الجماهير أبدت حماسًا كبيرًا لحضور الحدث الكروي المرتقب.

وقال الهاشمي في تصريحات لبرنامج “أوضة اللبس” الذي يقدمه الإعلامي أحمد حسام ميدو عبر قناة النهار: “نحن سعداء باستضافة هذا الحدث الكبير في ملاعب الإمارات، ونتطلع لتقديم تجربة مميزة تليق بالجماهير المصرية والعربية”.

وأضاف: “سيكون هناك احتفاليات وفقرات خاصة خلال نهائي السوبر المصري، وندعو جميع الحاضرين للاستمتاع بالأجواء المميزة التي أعددناها خصيصًا لهذه المناسبة”.

واختتم الهاشمي تصريحاته مؤكدًا: “نحن جاهزون لوجستيًا ومن ناحية الملاعب، وكل الأمور تسير على ما يرام استعدادًا لإقامة مباراة تليق بالكرة المصرية”