هل إيداع المال في البنك وأخذ أرباحه حلال؟.. أمين الإفتاء: ليست ربا كما يظن البعض
الاحتلال يخرق الهدنة ويشن غارتين على مدينة غزة
تعليمات أخيرة للاعبي منتخب مصر لكرة القدم تحت 17 عاما قبل مواجهة هايتي| شاهد
أشرف صبحي وإدريس وصلاح يناقشون خطط تطوير رياضة المصارعة
قائمة عالمية بالأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات.. مفاجأة في ترتيب الزمالك
طقس الغد.. الأرصاد تكشف خريطة "الشبورة الكثيفة" والأمطار الرعدية
الخناقة انتهت بأمر المحكمة بين ميارالببلاوي و محمد أبو بكر
شبكة أطباء السودان: ميليشا الدعم السريع تهاجم مستشفى كرنوي للأطفال
كامل الوزير: 9 نوفمبر الجاري افتتاح المرحلة الأولى من المونوريل والتشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع
شبكة أمريكية: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد استعادة مصر ريادتها الحضارية والسياحية
رائحة الغاز في التجمع .. تاون جاس تبعث رسالة طمأنة وتبدأ صيانة طارئة بالتسعين الجنوبي
محليا وقاريا| 5 مباريات قوية لـ الزمالك في نوفمبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بسبب السوبر المصري.. تحذير شديد اللهجة من الخطيب لـ نجوم الأهلي

مباراة الأهلي والمصري
مباراة الأهلي والمصري
يسري غازي

كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي عن تفاصيل غضب محمود الخطيب رئيس الأهلي بسبب سوء نتائج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التي كانت آخرها التعادل في آخر جولتين أمام بتروجيت ثم المصري البورسعيدي.

وقالت المصادر إن إدارة الكرة في النادي الأهلي أخطرت اللاعبين أن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء حذر من خسارة بطولة كاس السوبر المصري فى الإمارات.

وأشارت المصادر إلي أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لوح بتوقيع عقوبات صارمة تصل إلي الخصم من عقود اللاعبين حال خسارة لقب بطولة كأس السوبر المصري.

وشددت المصادر على أن حالة من القلق داخل بعثة النادي الأهلي بسبب غضب وتهديدات محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء من خسارة لقب جديد في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.


الأندية المشاركة في السوبر المصري

يشارك في البطولة الأهلي بصفته بطل الدوري المصري، والزمالك حامل لقب كأس مصر، إلى جانب سيراميكا كليوباترا المتوج بكأس الرابطة، وبيراميدز الذي نال بطاقة المشاركة الذهبية بصفته وصيف الدوري.


5 صفقات في الأهلي 

حصلت إدارة النادي الأهلي عل الضوء الأخضر من الدانماركي ييس توروب من أجل قائمة رباعي اللاعبين المرشحين لـ الإنضمام إلي قائمة القلعة الحمراء في ميركاتو يناير المقبل خلال فترة انتقالات اللاعبين الشتوية.

وتعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مع نظيره فريق المصري البورسعيدي سلبيا في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد في إطار الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

واحتل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة خلف سيراميكا كليوباترا المتصدر برصيد 26 نقطة.

وأثار تعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مع نظيره فريق المصري البورسعيدي سلبيا ردود أفعال غاضبة من جانب نجوم القلعة الحمراء السابقين.


وجاءت قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام للأهلي في يناير المقبل على النحو التالي:

أسامة فيصل نجم فرق البنك الأهلي ومحمود الجزار لاعب فريق البنك الأهلي وتوفيق محمد نجم فريق بتروجت وأحمد طارق لاعب فريق زد. 

الأهلي المصري السوبر المصري الخطيب توروب

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني ام وابنتها في المنوفية.. صور

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

أرشيفية

مقطع مصور بغرفة النوم.. إحالة المتهمين بمواقعة زوجة بالهرم للمحاكمة

محافظ الغربية

السيطرة على حريق بمصنع كتان بكفر ششتا بزفتى

الحريق

السيطرة علي حريق شب فى مخزن مصنع للأجهزة الكهربائية بأكتوبر

بالصور

محدش يتكلم معايا.. أحمد سعد يتصدر التريند بعد إعلان زواجه من 4فتيات

احمد سعد
احمد سعد
احمد سعد

هيدمر صحتك من غير ما تحس .. احذر طبقك المفضل

هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل
هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل
هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل

مش بس طاقة.. الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

هل يمكنك الاستمرار في القيادة بعد ظهور لمبة انخفاض سائل التبريد؟

لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

