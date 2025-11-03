بسبب السوبر المصري.. تحذير شديد اللهجة من الخطيب لـ نجوم الأهلي

كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي عن تفاصيل غضب محمود الخطيب رئيس الأهلي بسبب سوء نتائج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التي كانت آخرها التعادل في آخر جولتين أمام بتروجيت ثم المصري البورسعيدي.

وقالت المصادر إن إدارة الكرة في النادي الأهلي أخطرت اللاعبين أن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء حذر من خسارة بطولة كاس السوبر المصري فى الإمارات.

وأشارت المصادر إلي أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لوح بتوقيع عقوبات صارمة تصل إلي الخصم من عقود اللاعبين حال خسارة لقب بطولة كأس السوبر المصري.

وشددت المصادر على أن حالة من القلق داخل بعثة النادي الأهلي بسبب غضب وتهديدات محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء من خسارة لقب جديد في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.



الأندية المشاركة في السوبر المصري

يشارك في البطولة الأهلي بصفته بطل الدوري المصري، والزمالك حامل لقب كأس مصر، إلى جانب سيراميكا كليوباترا المتوج بكأس الرابطة، وبيراميدز الذي نال بطاقة المشاركة الذهبية بصفته وصيف الدوري.



5 صفقات في الأهلي

حصلت إدارة النادي الأهلي عل الضوء الأخضر من الدانماركي ييس توروب من أجل قائمة رباعي اللاعبين المرشحين لـ الإنضمام إلي قائمة القلعة الحمراء في ميركاتو يناير المقبل خلال فترة انتقالات اللاعبين الشتوية.

وتعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مع نظيره فريق المصري البورسعيدي سلبيا في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد في إطار الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

واحتل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة خلف سيراميكا كليوباترا المتصدر برصيد 26 نقطة.

وأثار تعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مع نظيره فريق المصري البورسعيدي سلبيا ردود أفعال غاضبة من جانب نجوم القلعة الحمراء السابقين.



وجاءت قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام للأهلي في يناير المقبل على النحو التالي:

أسامة فيصل نجم فرق البنك الأهلي ومحمود الجزار لاعب فريق البنك الأهلي وتوفيق محمد نجم فريق بتروجت وأحمد طارق لاعب فريق زد.