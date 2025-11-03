تاريخ مواجهات الأهلي أمام أندية مجموعته في دوري أبطال أفريقيا

أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع الأهلي في مجموعة متوازنة.

وضمت المجموعة الثانية كل من: الأهلي - يانج أفريكانز التنزاني - الجيش الملكي المغربي - شبيبة القبائل الجزائري.

ويمثل الأهلي وبيراميدز مصر في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما يشارك الزمالك والمصري في الكونفدرالية.

ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، بينما توج نهضة بركان المغرب بلقب الكونفدرالية.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد أندية المجموعة :

لعب الأهلي ضد يانج أفريكانز اثنتي عشر مباراة خلال ستة مواجهات في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الأفريقية، وكلها كانت في دوري أبطال أفريقيا بمسماها القديم والجديد، فاز الأهلي في سبع مباريات وخسر مباراة، وتعادل الفريقان في أربعة مباريات، أحرز لاعبو الأهلي عشرون هدفاً واستقبلت شباكه خمسة أهداف.

لعب الأهلي مع الجيش الملكي مرة واحدة، وكانت على كأس السوبر الإفريقي عام 2006، تعادل الفريقان دون أهداف وفاز الأهلي 4-2 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء.

لعب الأهلي مع شبيبة القبائل أربعة مباريات خلال مواجهتين في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الأفريقية، وكلها كانت في دوري أبطال أفريقيا بمسماها القديم والجديد، فاز الأهلي في مباراة وتعادل في مباراتين وخسر مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 5 أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف.