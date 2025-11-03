مينا ماهر: ناصر ماهر ورقة رابحة للزمالك في السوبر المصري

أشاد الإعلامي مينا ماهر بمستوي نجم الزمالك ناصر ماهر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مينا ماهر : ناصر ماهر ورقة رابحة للزمالك ان شاء الله في السوبر المصري، اللاعب استعاد جزء كبير من مستواه و مؤثر بشكل كبير في المباريات ببطولة الدوري.

وتابع مينا ماهر: حصل على جائزة رجل المباراة لتاني مباراة على التوالي بعد تسجيله هدفين و احتفل اللاعب مع اللاعبين عقب الحصول على الجائزة في مشهد جميل.

حرص جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، على تحفيز لاعبي الفريق قبل انطلاق رحلة السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.

وعقد إدوارد جلسات سريعة، فردية وجماعية، مع اللاعبين بحضور عبد الرحمن إسماعيل، مدير التعاقدات، للتأكيد على أهمية البطولة والمرحلة المقبلة للنادي وجماهيره.

ويترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المسافرة إلى الإمارات المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.