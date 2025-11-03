هشام نصر يطمئن على ترتيبات سفر الزمالك إلى الإمارات قبل السوبر

حرص المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على الاطمئنان على كافة الإجراءات الخاصة بالسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

وعقد هشام نصر عدة جلسات سريعة مع جون إدوارد المدير الرياضي واللاعبين والجهاز الفني، قبل التحرك من مطار القاهرة إلى الإمارات.

ويترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المسافرة إلى الإمارات المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وجاءت قائمة الزمالك لبطولة السوبر كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

حرص جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، على تحفيز لاعبي الفريق قبل انطلاق رحلة السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.

وعقد إدوارد جلسات سريعة، فردية وجماعية، مع اللاعبين بحضور عبد الرحمن إسماعيل، مدير التعاقدات، للتأكيد على أهمية البطولة والمرحلة المقبلة للنادي وجماهيره.

