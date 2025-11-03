قائمة عالمية بالأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات.. مفاجأة في ترتيب الزمالك

أصدرت شبكة «جيف مي سبورت» البريطانية قائمة جديدة لأكثر الأندية تتويجًا بالبطولات في العالم، حيث واصل النادي الأهلي تصدره للقائمة برصيد 123 لقبًا، متفوقًا على عمالقة أوروبا وأمريكا الجنوبية، فيما جاء الزمالك في المركز الـ22 عالميًا برصيد 58 لقبًا.

وأشادت الشبكة البريطانية بالأهلي، واصفة إياه بـ«النسخة الإفريقية من ريال مدريد الإسباني»، نظرًا لتاريخه العريق وسجله المليء بالإنجازات والبطولات، التي رسخت مكانته كأكثر الأندية تتويجًا في العالم.

وجاء في المراكز التالية كل من سيلتك الاسكتلندي (120 لقبًا)، ورينجرز الاسكتلندي (118 لقبًا)، وأتلتيكو بينارول الأوروجوياني (117 لقبًا)، وناسيونال الأوروجوياني (115 لقبًا).

وحل ريال مدريد في المركز السادس برصيد 102 لقب، متفوقًا بفارق ضئيل على غريمه برشلونة الذي يمتلك 99 لقبًا.

كما ضمت القائمة بنفيكا وبورتو البرتغاليين في المركزين الثامن والتاسع على التوالي، فيما احتل الفيصلي الأردني المرتبة العاشرة برصيد 84 لقبًا.

أما الزمالك، فقد جاء في المركز الـ22 عالميًا برصيد 58 لقبًا، خلف بوكا جونيورز الأرجنتيني الذي يمتلك 61 لقبًا في المركز الـ21، ومتقدمًا على سيسكا صوفيا البلغاري صاحب المركز الـ23 بـ57 لقبًا، ليؤكد التقرير أن الأندية المصرية تواصل تواجدها ضمن نخبة أندية العالم من حيث عدد البطولات والإنجازات.