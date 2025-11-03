قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله
بسبب تسرب غاز.. إصابة 5 طلاب بإغماء داخل مسكنهم في أسيوط
الطالبة كارما أمام النيابة من جديد.. وإحالة القضية لمحكمة الجنايات| تفاصيل
خدعها بالشوكولاتة.. إحالة المتهم بمواقعة طفلة السوبر ماركت للمحاكمة
سيدة تصطدم بشاشة دعاية بمليون جنيه في سوهاج.. والأهالي: الخطأ مش منها
بسبب السوبر المصري.. تحذير شديد اللهجة من الخطيب لـ نجوم الأهلي
ضياء رشوان: افتتاح المتحف المصري الكبير عكس عظمة الحضارة المصرية والإنجاز الحديث
قرار عاجل.. إحالة أب متهم بسلب عذرية ابنته وحملها سفاحا بالتوءم للمحاكمة الجنائية بالمحلة
تستضيفه مصر .. بريطانيا تبدي تطلعها للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة
مواعيد مباريات الزمالك في دوري المجموعات ببطولة الكونفدرالية
مفتي الجمهورية: نواجه اليوم حربا لا تراق فيها الدمـ.ـاء بل تستهدف الوعي والهوية
كأس العالم تحت 17 عامًا.. تعادل السنغال وكرواتيا في افتتاح مشوارهما بالبطولة
رياضة

جون إدوارد يحفز لاعبي الزمالك قبل السوبر

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

حرص جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، على تحفيز لاعبي الفريق قبل انطلاق رحلة السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.

وعقد إدوارد جلسات سريعة، فردية وجماعية، مع اللاعبين بحضور عبد الرحمن إسماعيل، مدير التعاقدات، للتأكيد على أهمية البطولة والمرحلة المقبلة للنادي وجماهيره.

ويترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المسافرة إلى الإمارات المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي. 

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وجاءت قائمة الزمالك لبطولة السوبر كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق  – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

بعثة الزمالك تغادر إلى الإمارات استعدادًا للسوبر المصري أمام بيراميدز

أقيمت اليوم قرعة دور المجموعة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأسفرت عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

وسيكون ترتيب مباريات الزمالك كالتالي:

الجولة الأولى - الزمالك × زيسكو الزامبي يوم  23 نوفمبر 2025    

الجولة الثانية - كايزر تشيفز الجنوب افريقي × الزمالك يوم   30 نوفمبر 2025 

الجولة الثالثة - الزمالك × المصري يوم  25 يناير 2026   

الجولة الرابعة - المصري × الزمالك يوم 1 فبراير 2026  

الجولة الخامسة - زيسكو الزامبي × الزمالك يوم  8 فبراير 2026 

الجولة السادسة - الزمالك × كايزر تشيفز الجنوب افريقي يوم  15 فبراير 2026

الزمالك بيراميدز السوبر المحلي

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني ام وابنتها في المنوفية.. صور

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

أرشيفية

مقطع مصور بغرفة النوم.. إحالة المتهمين بمواقعة زوجة بالهرم للمحاكمة

محافظ الغربية

السيطرة على حريق بمصنع كتان بكفر ششتا بزفتى

الحريق

السيطرة علي حريق شب فى مخزن مصنع للأجهزة الكهربائية بأكتوبر

بالصور

محدش يتكلم معايا.. أحمد سعد يتصدر التريند بعد إعلان زواجه من 4فتيات

احمد سعد
احمد سعد
احمد سعد

هيدمر صحتك من غير ما تحس .. احذر طبقك المفضل

هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل
هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل
هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل

مش بس طاقة.. الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

هل يمكنك الاستمرار في القيادة بعد ظهور لمبة انخفاض سائل التبريد؟

لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

