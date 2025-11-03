جون إدوارد يحفز لاعبي الزمالك قبل السوبر

حرص جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، على تحفيز لاعبي الفريق قبل انطلاق رحلة السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.

وعقد إدوارد جلسات سريعة، فردية وجماعية، مع اللاعبين بحضور عبد الرحمن إسماعيل، مدير التعاقدات، للتأكيد على أهمية البطولة والمرحلة المقبلة للنادي وجماهيره.

ويترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المسافرة إلى الإمارات المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وجاءت قائمة الزمالك لبطولة السوبر كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

أقيمت اليوم قرعة دور المجموعة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأسفرت عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

وسيكون ترتيب مباريات الزمالك كالتالي:

الجولة الأولى - الزمالك × زيسكو الزامبي يوم 23 نوفمبر 2025

الجولة الثانية - كايزر تشيفز الجنوب افريقي × الزمالك يوم 30 نوفمبر 2025

الجولة الثالثة - الزمالك × المصري يوم 25 يناير 2026

الجولة الرابعة - المصري × الزمالك يوم 1 فبراير 2026

الجولة الخامسة - زيسكو الزامبي × الزمالك يوم 8 فبراير 2026

الجولة السادسة - الزمالك × كايزر تشيفز الجنوب افريقي يوم 15 فبراير 2026