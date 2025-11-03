قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كل ما تريد معرفته عن بطولة السوبر المصري 2025 في الإمارات

حمزة شعيب

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدًا مدينتي العين وأبوظبي، حيث تُقام بطولة السوبر المصري 2025 خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري، بمشاركة أربعة من كبار الأندية: الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.


البطولة هذا العام تحمل طابعًا خاصًا، ليس فقط لمشاركة الأربعة الكبار، ولكن أيضًا لكونها تُقام بنظام جديد يمنحها طابعًا تنافسيًا مثيرًا من نصف النهائي وحتى النهائي.

 مواعيد سفر بعثات الأندية إلى الإمارات

الأهلي: غادرت بعثة الفريق الأحمر ظهر اليوم الإثنين متجهة إلى الإمارات.

الزمالك: تسافر بعثة الفريق الأبيض في تمام السابعة مساءً.

بيراميدز: تغادر في الخامسة مساءً.

سيراميكا كليوباترا: تغادر هي الأخرى اليوم، استعدادًا لبدء مشوارها التاريخي في السوبر.

 جدول مباريات كأس السوبر المصري 2025

نصف النهائي – الخميس 6 نوفمبر

الأهلي × سيراميكا —  الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الزمالك × بيراميدز —  الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة

مباريات الأحد 9 نوفمبر

مباراة تحديد المركز الثالث —  2:45 عصرًا

المباراة النهائية —  5:30 مساءً

 الجوائز المالية لبطولة السوبر 

سيحصل الفريق الفائز باللقب على جائزة مالية ضخمة قدرها 300 ألف دولار، بينما يحصل الوصيف على 200 ألف دولار.


كما ستمنح اللجنة المنظمة كل نادٍ مشارك في البطولة 50 ألف دولار مكافأة على المشاركة، في خطوة تؤكد الاهتمام الكبير بتنظيم نسخة استثنائية من السوبر المصري على أرض الإمارات.

 رؤساء بعثات الأندية المشاركة

الأهلي: يقود البعثة خالد مرتجي، أمين صندوق النادي.

الزمالك: يترأس البعثة هشام نصر، نائب رئيس النادي.

موقف الأندية الأربعة في الدوري قبل السوبر

يدخل كل فريق البطولة بمعنويات مختلفة وفقًا لوضعه في جدول الدوري المصري الممتاز حتى الآن:

  •  سيراميكا كليوباترا يتصدر الترتيب برصيد 26 نقطة.
  •  الأهلي في المركز الثاني بـ 23 نقطة.
  •  الزمالك يحتل المركز الثالث بـ 22 نقطة.
  •  بيراميدز يأتي رابعًا بـ 20 نقطة.
