بعثة الزمالك تغادر إلى الإمارات استعدادًا للسوبر المصري أمام بيراميدز

تجمع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في صالة السفر بمطار القاهرة الدولي استعدادا للمغادرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لخوض بطولة السوبر المصري.

وحرص الجهاز الإداري للفريق على إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفر الفريق إلى الإمارات للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.

ويترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المسافرة إلى الإمارات المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وجاءت قائمة الزمالك لبطولة السوبر كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

أسفرت قرعة دور المجموعة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور المجموعات على النحو التالي:

الجولة الأولى: 21 - 23 نوفمبر 2025

الجولة الثانية: 28 - 30 نوفمبر 2025

الجولة الثالثة: 23 - 25 يناير 2026

الجولة الرابعة: 30 يناير - 1 فبراير 2026

الجولة الخامسة: 6 - 8 فبراير 2026

الجولة السادسة: 13 - 15 فبراير 2026

وسيكون ترتيب مباريات الزمالك كالتالي:

الجولة الأولى - الزمالك × زيسكو الزامبي يوم 23 نوفمبر 2025

الجولة الثانية - كايزر تشيفز الجنوب افريقي × الزمالك يوم 30 نوفمبر 2025

الجولة الثالثة - الزمالك × المصري يوم 25 يناير 2026

الجولة الرابعة - المصري × الزمالك يوم 1 فبراير 2026

الجولة الخامسة - زيسكو الزامبي × الزمالك يوم 8 فبراير 2026

الجولة السادسة - الزمالك × كايزر تشيفز الجنوب افريقي يوم 15 فبراير 2026