أحمد حمودة: الخطيب أسطورة مصر من حيث الشعبية.. ومحمد صلاح لا يقارن بأحد

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تصريحات الكابتن أحمد حمودة بشأن القلعة الحمراء.

وقال كابتن أحمد حمودة، في تصريحات إذاعية: “الخطيب أسطورة مصر من حيث الشعبية، ومحمد صلاح لا يقارن بأحد”.

وأضاف: “توقيت رحيل فيريرا عن الزمالك قبل بطولة كبيرة ومهمة غريب للغاية”.

وأضاف: “أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني الحالي للزمالك، يتمتع بشخصية قوية، وهو ما ظهر بوضوح في مواجهة طلائع الجيش الأخيرة”.

ونوه إلى أن المصري قدم واحدة من أسوأ مبارياته هذا الموسم، ورغم ذلك لم ينجح الأهلي في تحقيق الفوز، والمصري لو كان في حالته الطبيعية لكان قادرًا على حسم المباراة في آخر ربع ساعة.

وأشار إلى أن “ييس توروب، المدير الفني للأهلي، لم يقنعني حتى الآن، وتغييراته «سيئة» وعينه في اللاعبين «وحشة»”.

وأكد أن "أحمد سيد «زيزو»، لاعب الأهلي، ليس «حريفا» لكنه يجري كثيرًا ويرسل كرات عرضية جيدة، لكن إنتاجه ليس الأفضل حتى الآن مع الفريق الأحمر، لازم يراجع نفسه والعودة لمستواه الذي كان عليه بقميص الزمالك".