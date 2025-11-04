نجم الأهلي السابق يعلق على وضع الزمالك الحالي وعدم الاستقرار

يرى حمادة المصري، نجم فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي السابق، أن بطولة كأس السوبر المصري بنظامها الحالي، يصعب التوقع ببطلها نظرًا لقوة الفرق الأربعة المشاركة.

وأوضح المصري، خلال تصريحات إعلامية عبر شاشة «صدى البلد»، أن الأهلي والزمالك يمثلان واجهة الكرة المصرية والأفريقية.

كما لفت إلى أن شعبية الأهلي الكبيرة داخل مصر والتي تصل إلى نحو 70 مليون مشجع تعود إلى تاريخه الحافل بالبطولات والإنجازات التي حققها على مر السنين.

وتحدث نجم الأهلي والإسماعيلي السابق عن وضع الزمالك الحالي، مؤكدًا أن الفارس الأبيض يعاني من حالة عدم استقرار إداري وفني، وأن المجلس الحالي لم يقدم أي جديد حتى الآن، معربًا عن أمله في أن يعود الزمالك إلى مكانته الطبيعية كنادٍ كبير ينافس بقوة في جميع البطولات.