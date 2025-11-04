رسميًا.. عبد الحفيظ قائمًا بأعمال المشرف العام لكرة القدم في الأهلي

قرر مجلس إدارة الأهلي في جلسته الأولى التي عقدت مساء الإثنين، تكليف الكابتن سيد عبد الحفيظ قائمًا بأعمال المشرف العام على كرة القدم، وتشمل الفريق الأول وقطاع الناشئين والأكاديميات والكرة النسائية ونادي دلفي، مع وضع رؤية شاملة لتنمية العائد الاستثماري لقطاع كرة القدم بالتنسيق مع شركة الأهلي للكرة، على ان تكون هناك ميزانية محددة لكل مكون من مكونات القطاع ومنها الفريق الأول لكرة القدم.

قرر مجلس إدارة الأهلي في جلسته الأولى التي عقدت مساء الإثنين تفويض الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، في الإشراف على شئون كرة القدم والموضوعات العاجلة الخاصة بالنادي، لحين العرض على مجلس الإدارة.

عتمد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في جلسته التي عُقدت مساء الإثنين، الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، مفوضًا في سلطات الجمعية العمومية.

كما وافق المجلس على المشروع المقترح للميزانية الخاصة بالعام المالي الجديد 2025 / 2026، مع إرسال الميزانية والحساب الختامي إلى الجهة الإدارية المختصة، التي تتولى بدورها إحالتها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، وفقًا لأحكام القانون ولائحة النظام الأساسي للنادي.