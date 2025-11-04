رسميا.. الخطيب مشرفًا على كرة القدم والأمور العاجلة في الأهلي

قرر مجلس إدارة الأهلي في جلسته الأولى التي عقدت مساء الإثنين تفويض الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، في الإشراف على شئون كرة القدم والموضوعات العاجلة الخاصة بالنادي، لحين العرض على مجلس الإدارة.

عتمد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في جلسته التي عُقدت مساء الإثنين، الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، مفوضًا في سلطات الجمعية العمومية.

كما وافق المجلس على المشروع المقترح للميزانية الخاصة بالعام المالي الجديد 2025 / 2026، مع إرسال الميزانية والحساب الختامي إلى الجهة الإدارية المختصة، التي تتولى بدورها إحالتها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، وفقًا لأحكام القانون ولائحة النظام الأساسي للنادي.