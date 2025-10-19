أحمد حمودة: توروب صاحب شخصية قوية.. وإمام عاشور لا يُقارن بأي لاعب في مصر

قال أحمد حمودة، نجم المقاولون العرب السابق، إن توروب المدير الفني للأهلي لم يتعرّف بعد على جميع اللاعبين، رغم فوز الفريق على إيجل نوار البوروندي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الأهلي حقق المطلوب من المباراة.

وأوضح حمودة، خلال حواره في برنامج "ستاد المحور" مع الإعلامي خالد الغندور: "أنا مش بحكم على المدرب عشان محدش يفهمني غلط، لكن إحقاقًا للحق، توروب مدرب صاحب شخصية قوية."

وأضاف: "إمام عاشور لاعب كبير، ولا يُقارن بأي لاعب في مصر."

وتحدث عن لاعب الزمالك خوان بيزيرا قائلًا: "الحكم على بيزيرا يكون في المباريات الكبيرة، وليس أمام ديكيداها الصومالي، لأن الأهداف الستة التي سجلها الزمالك لا يوجد منها سوى هدف واحد ملعوب."