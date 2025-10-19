بعد الفوز علي نهضة بركان.. لقطات من تتويج بيراميدز بكأس السوبر الإفريقي |شاهد

شارك الإعلامي فتح الله زيدان لقطات من تتويج بيراميدز بكأس السوبر الإفريقي بعد الفوز علي نهضة بركان بهدف نظيف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشاد إبراهيم عبد الخالق، لاعب الزمالك السابق، بالمستوى المميز الذي يقدمه فريق بيراميدز خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة مديره الفني الكرواتي يورتشيتش، مؤكدًا أنه يعد حاليًا أفضل مدرب في الدوري المصري نظرًا لما يقدمه من أداء متوازن ونتائج قوية.

وقال إبراهيم عبد الخالق، خلال لقائه مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد، إن فريق بيراميدز أثبت جدارته بالتتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي، وظهر بشكل قوي يؤهله لمنافسة أكبر الأندية محليًا وقاريًا.

وأشار إبراهيم عبد الخالق، إلى أن الثنائي محمد الشيبي، والمدافع الكونغولي فيستون ماييلي، يعدان من أفضل المحترفين في الدوري المصري، بل وعلى مستوى إفريقيا، مشيدًا بخبراتهما الكبيرة وتأثيرهما الواضح في تتويج بيراميدز بالبطولة.