رئيس جمعية نقل البضائع: الزيادة في أسعار النقل ستكون في حدود 20% |فيديو
يكشف كواليس الإفراج عنه .. أسير فلسطيني: أنا ابن مصر وبدونها مفيش تقدّم |فيديو
ياسر ريان يسخر من مستوى فريق ديكاداها الصومالي: «قدامى الزمالك يكسبوه 6»
الخارجية القطرية: باكستان وأفغانستان توصلتا إلى اتفاق وقف إطلاق النار
مُستعدة للعمل كضامن.. تركيا تحذر: غياب حل الدولتين يعني حربًا أخرى في الأفق
نتنياهو يُحذّر: حرب غزة لن تنتهي إلا بنزع سلاح حماس
بعد الفوز علي نهضة بركان.. لقطات من تتويج بيراميدز بكأس السوبر الإفريقي |شاهد
هاني جنينة: الاقتصاد المصري يتعافى أسرع من التوقعات مع مطلع 2025 | فيديو
بعد أدائه القسم في «الشيوخ».. ياسر جلال يستعين بـ مشهد كوميدي لـ «مرجان أحمد مرجان»
محمد طارق أضا: بيراميدز استحق التتويج بالسوبر الإفريقي عن جدارة.. والسر في الإدارة
رياضة

بعد الفوز علي نهضة بركان.. لقطات من تتويج بيراميدز بكأس السوبر الإفريقي |شاهد

لقطات من تتويج بيراميدز بكأس السوبر الإفريقي بعد الفوز علي نهضة بركان
لقطات من تتويج بيراميدز بكأس السوبر الإفريقي بعد الفوز علي نهضة بركان
علا محمد

شارك الإعلامي فتح الله زيدان لقطات من تتويج بيراميدز بكأس السوبر الإفريقي بعد الفوز علي نهضة بركان بهدف نظيف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشاد إبراهيم عبد الخالق، لاعب الزمالك السابق، بالمستوى المميز الذي يقدمه فريق بيراميدز خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة مديره الفني الكرواتي يورتشيتش، مؤكدًا أنه يعد حاليًا أفضل مدرب في الدوري المصري نظرًا لما يقدمه من أداء متوازن ونتائج قوية.

وقال إبراهيم عبد الخالق، خلال لقائه مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد، إن فريق بيراميدز أثبت جدارته بالتتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي، وظهر بشكل قوي يؤهله لمنافسة أكبر الأندية محليًا وقاريًا.

وأشار إبراهيم عبد الخالق، إلى أن الثنائي محمد الشيبي، والمدافع الكونغولي فيستون ماييلي، يعدان من أفضل المحترفين في الدوري المصري، بل وعلى مستوى إفريقيا، مشيدًا بخبراتهما الكبيرة وتأثيرهما الواضح في تتويج بيراميدز بالبطولة.

