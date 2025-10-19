إنجاز مصري جديد.. اتحاد الكرة يُهنئ بيراميدز بالتتويج القاري

قدّم المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للاتحاد، التهنئة لنادي بيراميدز بعد فوزه بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.

وأكد “أبو ريدة” أن هذا التتويج يمثل إنجازًا جديدًا يُضاف إلى رصيد الكرة المصرية، ويعزز حضورها القاري، متمنيًا للنادي مواصلة النجاحات. كما أعرب عن أمله في أن تحذو باقي الأندية المصرية حذوه في البطولات الأفريقية والدولية المقبلة.

بيراميدز يواصل صناعة التاريخ

نجح بيراميدز في إضافة لقب جديد إلى مسيرته بعد الفوز بالسوبر الإفريقي، ليؤكد أنه بات من القوى الكروية الصاعدة في القارة. هذا التتويج يعكس تطور المشروع الرياضي للنادي والذي بدأ يؤتي ثماره بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة.

أربعة ألقاب رسمية في مسيرة صاعدة

رفع بيراميدز رصيده من البطولات الرسمية إلى أربعة ألقاب. البداية كانت بكأس مصر عام 2024 بعد محاولات لم تتكلل بالنجاح منذ 2019، ثم جاء لقب دوري أبطال إفريقيا، تلاه لقب كأس القارات الثلاثة، وأخيرًا السوبر الإفريقي الذي عزز مكانة النادي على المستوى القاري.



إنجاز مصري جديد

بالتتويج الأخير، أصبح بيراميدز ثالث نادٍ مصري يحرز كأس السوبر الإفريقي بعد الأهلي والزمالك، كما انضم إلى قائمة تضم 18 ناديًا فقط نالوا هذا اللقب منذ انطلاق البطولة. هذا الإنجاز يرسخ وجوده بين كبار القارة ويمنحه دفعة أكبر نحو المستقبل.

نجاح تدريبي بقيادة يورشيتش

على الصعيد الفني، واصل المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش ترسيخ نجاحاته بتحقيق لقبه العاشر في مسيرته التدريبية، منها أربعة ألقاب مع بيراميدز. ويُعد يورشيتش أحد أبرز الأسماء في تاريخ النادي، بعد أن أسهم في تحويله إلى منافس دائم على الألقاب المحلية والإفريقية



