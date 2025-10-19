قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دوري أبطال إفريقيا.. بعثة الأهلي في طريق العودة للقاهرة بعد الفوز على إيجل نوار البوروندي|شاهد
نجم الزمالك: اللاعيبة بتروح الأهلي علشان بيدي 150 مليون جنيه
الجاموس دهسته داخل منزله.. مصرع طفل في واقعة مأساوية بسوهاج
بإطلالة جذابة.. حورية فرغلي تحتفل بعيد ميلادها في أجواء خاصة بمنزلها |شاهد
«السياحة والآثار» تكشف حقيقة تقدّم الوزير ببلاغ ضد أحد الصحفيين
جوزيه جوميز يقترب من الرحيل عن تدريب الفتح السعودي .. تفاصيل
أذربيجان تنضم لقوة دولية مُحتملة في غزة وفق خطة ترامب للسلام
إنجاز مصري جديد.. اتحاد الكرة يُهنئ بيراميدز بالتتويج القاري
مفاجأة .. استشاري تغذية: هرمون جديد يؤخذ بالحقن هيرجعك شباب تاني | فيديو
عبدالرحمن مجدي: بيراميدز.. قوة صاعدة في سماء إفريقيا
سامح الصريطي: الفن رسالة وقيمته في رفع الإنسان لا التسلية فقط |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنجاز مصري جديد.. اتحاد الكرة يُهنئ بيراميدز بالتتويج القاري

الاتحاد المصري لكرة القدم
الاتحاد المصري لكرة القدم
رباب الهواري

قدّم المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للاتحاد، التهنئة لنادي بيراميدز بعد فوزه بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.

وأكد “أبو ريدة” أن هذا التتويج يمثل إنجازًا جديدًا يُضاف إلى رصيد الكرة المصرية، ويعزز حضورها القاري، متمنيًا للنادي مواصلة النجاحات. كما أعرب عن أمله في أن تحذو باقي الأندية المصرية حذوه في البطولات الأفريقية والدولية المقبلة.

بيراميدز يواصل صناعة التاريخ

نجح بيراميدز في إضافة لقب جديد إلى مسيرته بعد الفوز بالسوبر الإفريقي، ليؤكد أنه بات من القوى الكروية الصاعدة في القارة. هذا التتويج يعكس تطور المشروع الرياضي للنادي والذي بدأ يؤتي ثماره بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة.

أربعة ألقاب رسمية في مسيرة صاعدة

رفع بيراميدز رصيده من البطولات الرسمية إلى أربعة ألقاب. البداية كانت بكأس مصر عام 2024 بعد محاولات لم تتكلل بالنجاح منذ 2019، ثم جاء لقب دوري أبطال إفريقيا، تلاه لقب كأس القارات الثلاثة، وأخيرًا السوبر الإفريقي الذي عزز مكانة النادي على المستوى القاري.
 

إنجاز مصري جديد

بالتتويج الأخير، أصبح بيراميدز ثالث نادٍ مصري يحرز كأس السوبر الإفريقي بعد الأهلي والزمالك، كما انضم إلى قائمة تضم 18 ناديًا فقط نالوا هذا اللقب منذ انطلاق البطولة. هذا الإنجاز يرسخ وجوده بين كبار القارة ويمنحه دفعة أكبر نحو المستقبل.

نجاح تدريبي بقيادة يورشيتش

على الصعيد الفني، واصل المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش ترسيخ نجاحاته بتحقيق لقبه العاشر في مسيرته التدريبية، منها أربعة ألقاب مع بيراميدز. ويُعد يورشيتش أحد أبرز الأسماء في تاريخ النادي، بعد أن أسهم في تحويله إلى منافس دائم على الألقاب المحلية والإفريقية


 

الاتحاد المصري لكرة القدم بيراميدز السوبر الافريقي اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

ارشيفية

السعر 274 جنيها.. جرعات لقاح الإنفلونزا والفئات العمرية المستهدفة وأماكن الصرف

المستشار عصام الدين فريد

بعد انتخابه رئيسا للشيوخ.. من هو المستشار عصام الدين فريد؟

ترشيحاتنا

بيراميدز

خالد الغندور: بيراميدز زعيم القارة الأفريقية بلا منازع واستعاد هيبة دوري الأبطال

محمود زلاكة

زلاكة: البطولة ليها طعم مختلف خارج القطبين.. وبركات دعوات أمي وأبويا ورا التتويج بالسوبر الأفريقي

المدير الرياضي لنادي كومو الإيطالي كارلالبرتو لودي

المدير الرياضي لنادي كومو الإيطالي: الفريق يستعد لمباراة يوفنتوس بطموح الفوز رغم الإصابات

بالصور

لو بتفكري تقصيه.. نجمات تألقن بالشعر القصير على السجادة الحمراء

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

بحضور أبطاله .. 50 صورة لنجوم الفن فى عرض فيلم كولونيا بمهرجان الجونة

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

الكهرباء هي السبب.. أسهم شاومي تسجل أكبر تراجع في 3 أعوام

سيارة شاومي
سيارة شاومي
سيارة شاومي

مرسيدس تعود بسيارة كلاسكية وروح عصرية من المستقبل.. بالصور ‏

مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية

فيديو

طـ.ــلاسم داخل القبور

ملابس نساء وطلاسم داخل القبور.. البلينا تتحرك ضد السـ.ــحر المدفون

سارق الطعام الذكى

​سارق الطعام الذكي.. قصة عاطل احتال بـ 124 حساباً للحصول على الآيس كريم مجاناً

عودة لن أعيش في جلباب أبي

بعد أكثر من ربع قرن.. عودة مفاجئة لمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" بجزء ثان

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد