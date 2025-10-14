قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: 80 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
الشيخ خالد الجندي يرد على منكري السنة النبوية: اتعلمت الصلاة منين؟
فتح: إرادة عربية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
وزير الأوقاف يلقي محاضرة حول الصنعة الحديثية ضمن تدريب علماء الإفتاء الماليزية
6 وفيات.. ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل 11 تلميذا بمصرف مائي بأسيوط
أحمد موسى: مصر أوقفت مخطط التهجير وأنهت الحرب بإرادتها القوية
ترامب: يجب إعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين من غزة
بقرار وزير الأوقاف.. أحمد نعينع شيخا لعموم المقارئ المصرية
إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب
ترامب متحدثا عن مصر: إنهم أقوياء جدا.. لن تصدقوا مدى قوتهم
قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

شاهد| اتحاد الكرة يكرم سيف زاهر بعد تعيينه بـ مجلس الشيوخ

يسري غازي

قام اليوم الثلاثاء الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة بتكريم الإعلامي الكبير سيف زاهر مقدم برنامج "بيت الكورة" ضمن البودكاست الخاص بالاتحاد بمناسبة تعيينه عضوا بمجلس الشيوخ .جاء الاحتفال على هامش قيام سيف زاهر بتصوير حلقتين جديدتين للبرنامج مع كل من خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد الحالي والكابتن أحمد شوبير النائب الأسبق لرئيس اتحاد الكرة .
 


اختار فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإعلامي الرياضي سيف زاهر ضمن 100 عضو يختارهم للتواجد في مجلس الشيوخ المصري.



مسيرة عضو مجلس الشيوخ سيف زاهر



سيف محمد سامح زكريا زاهر، المعروف بـ سيف زاهر وهو نجل شقيق الرئيس سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة السابق



سيف زاهر من مواليد 14 ديسمبر لعام 1975 من محافظة دمياط



بدأ سيف زاهر مشواره المهني في قناة الحياة ثم قناة أون سبورت ويقدم برنامج ملعب أون سبورت



شغل سيف زاهر منصب عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة في 2012



تولى سيف زاهر منصب الرئيس التنفيذي لنادي زد في الفترة الأخيرة



وعرف عن الإعلامي سيف زاهر حياده في تناول الموضوعات الرياضية وامتناعه عن الدخول في أزمات ومشادات بين القطبين أو الأندية الجماهيرية.



ويحاول دائمًا سيف زاهر من خلال برامجه الوقوف على مسافة واحده من الجميع.


تعليق سيف زاهر 


وعبر الإعلامي سيف زاهر عن سعادته بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعينه عضوًا في مجلس الشيوخ المصري، مؤكدًا بأن هذه الخطوة تمثل واجب وطني قبل أن تكون تشريفًا له.
 


وقال زاهر في منشور عبر حسابه الرسمي على "إكس": "بكل الامتنان والفخر أتشرف اليوم بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعييني عضوًا في مجلس الشيوخ المصري، هي ثقة غالية أعتزّ بها وأعتبرها مسؤولية وطنية كبيرة أضعها على عاتقي بكل إخلاص من أجل خدمة مصر وشعبها العظيم، تعوّدت دائمًا أن أعمل من القلب، واليوم أعد بأن يكون صوتي في المجلس امتدادًا لهذا الإيمان، وأن أشارك بكل ما أملك من فكر وخبرة في دعم مسيرة التنمية والبناء نحو الجمهورية الجديدة، شكرًا لكل من هنّأني ودعمني، وبإذن الله أكون دائمًا عند حسن الظن".
 


سيف زاهر وشبانة بمجلس الشيوخ


في سياق متصل، كان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 575 لسنة 2025 بتعيين 100 عضوًا في مجلس الشيوخ، في خطوة تعزز التنوع والتمثيل الوطني داخل المجلس.

وشهدت قائمة المعينين تواجد أسماء بارزة من قطاع الرياضة، على رأسهم الإعلامي الرياضي سيف زاهر، عضو اتحاد الكرة الأسبق، بالإضافة إلى محمد شبانة، وهاني العتال، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، مما يعكس الاهتمام بدعم الرياضة والمجتمع الرياضي داخل مجلس الشيوخ.

يأتي هذا التعيين في إطار حرص القيادة السياسية على توسيع قاعدة التمثيل داخل المجلس، ومشاركة مختلف فئات المجتمع في صناعة القرار السياسي.

وينص القانون على أن يشكل المجلس من 300 عضو، ينتخب ثلثاهم (200 عضو) بالاقتراع السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي (100 عضو).

سيف زاهر اتحاد الكرة هاني ابوريدة مجلس الشيوخ أحمد شوبير

