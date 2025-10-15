كمال شعيب يُفجّــر مفاجأة: زيزو «مديون» للزمالك.. وليس له أي مستحقات

أكد كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب النادي الأهلي، مدين لصالح القلعة البيضاء.

وقال شعيب، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة CBC: "زيزو عليه مستحقات لنادي الزمالك، واتحاد الكرة طلب التأجيل من أجل تجهيز العقود والمستندات الخاصة بالحصول على نسبة الإعلانات التي شارك فيها اللاعب، حيث يحق للنادي نسبة 25% منها".

وتابع: "اتحاد الكرة طلب من الزمالك مستندات تُثبت أحقية النادي في الحصول على نسبة من الإعلانات، ولذلك تم التأجيل لتجهيز المستندات والرد على اللاعب".

وأضاف: "التأجيل لم يكن من جانب الزمالك، بل من اتحاد الكرة لتقديم المستندات اللازمة للرد على اللاعب".

وشدد شعيب على أن: "ما يُقال عن أن زيزو له مستحقات لدى الزمالك بقيمة 82 مليون جنيه غير صحيح تمامًا، والرقم بعيد كل البعد عن الحقيقة، وقدّمنا مستندات وتحويلات بنكية وإيصالات تفيد بحصوله على كامل مستحقاته المالية".

وأوضح: "الراتب السنوي لزيزو مع الزمالك كان أقل من 40 مليون جنيه، والمطالب التي يتحدث عنها غير منطقية وغير صحيحة تمامًا".

واختتم المستشار القانوني للزمالك تصريحاته قائلًا: "زيزو لا يملك أي مستحقات لدى الزمالك بعد خصم نسبة الإعلانات وتوقيع العقوبات المالية عليه، بل هو مديون لصالح النادي، وقد حصل على جميع مستحقاته ووقّع على إيصالات بالمبالغ التي تسلّمها".