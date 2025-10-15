قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنا الزملكاوي الوحيد بالعائلة.. سميح ساويرس: لن أدعم الزمالك ماليًا قبل وجود إدارة واضحة ومنظمة
قنصل مصر بميلانو يشارك في احتفال الجالية المصرية بذكرى حرب 6 أكتوبر
«الشيوخ الأمريكي» يرفض مشروع قانون جمهوري لتمويل الحكومة وإنهاء الإغلاق
وسام أبو علي يزف خبرًا سارًا لجمهوره .. شاهد
بعد الوعكة الصحية.. صبري عبدالمنعم يغادر المستشفى ويُوجّه رسالة مؤثرة لجمهوره
عودة السيطرة الفلسطينية على معبر رفح بمشاركة 50 شرطيًا درّبتهم مصر
صفقة جديدة.. لاعب زد يدخل اهتمامات الأهلي بالميركاتو الشتوي
أزمة جديدة تضرب الزمالك.. «بيزيرا» يُهدّد بفسخ عقده بسبب المُستحقات
كمال شعيب يُفجّــر مفاجأة: زيزو «مديون» للزمالك.. وليس له أي مستحقات
سميح ساويرس يكشف: خسرت 200 مليون دولار بسبب قرار استثماري ندمت عليه
محامي الزمالك: ننتظر قرارًا بعودة أرض أكتوبر.. وسنحصل على أرض إضافية في التجمع السادس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كمال شعيب يُفجّــر مفاجأة: زيزو «مديون» للزمالك.. وليس له أي مستحقات

زيزو
زيزو
محمد سمير

أكد كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب النادي الأهلي، مدين لصالح القلعة البيضاء.

وقال شعيب، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة CBC: "زيزو عليه مستحقات لنادي الزمالك، واتحاد الكرة طلب التأجيل من أجل تجهيز العقود والمستندات الخاصة بالحصول على نسبة الإعلانات التي شارك فيها اللاعب، حيث يحق للنادي نسبة 25% منها".

وتابع: "اتحاد الكرة طلب من الزمالك مستندات تُثبت أحقية النادي في الحصول على نسبة من الإعلانات، ولذلك تم التأجيل لتجهيز المستندات والرد على اللاعب".

وأضاف: "التأجيل لم يكن من جانب الزمالك، بل من اتحاد الكرة لتقديم المستندات اللازمة للرد على اللاعب".

وشدد شعيب على أن: "ما يُقال عن أن زيزو له مستحقات لدى الزمالك بقيمة 82 مليون جنيه غير صحيح تمامًا، والرقم بعيد كل البعد عن الحقيقة، وقدّمنا مستندات وتحويلات بنكية وإيصالات تفيد بحصوله على كامل مستحقاته المالية".

وأوضح: "الراتب السنوي لزيزو مع الزمالك كان أقل من 40 مليون جنيه، والمطالب التي يتحدث عنها غير منطقية وغير صحيحة تمامًا".

واختتم المستشار القانوني للزمالك تصريحاته قائلًا: "زيزو لا يملك أي مستحقات لدى الزمالك بعد خصم نسبة الإعلانات وتوقيع العقوبات المالية عليه، بل هو مديون لصالح النادي، وقد حصل على جميع مستحقاته ووقّع على إيصالات بالمبالغ التي تسلّمها".

زيزو الزمالك كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك أحمد مصطفى زيزو الأهلي اتحاد الكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أرشيفية

ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر

مشغولات ذهبية

قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم

فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

ارشيفية

السائق أصيب بنوبة صرع.. مصرع فتاة وإصابة سبعة آخرين في انقلاب أتوبيس بالدقهلية

أردوغان وميلوني علي هامش قمة شرم الشيخ للسلام

لقطة طريفة بين أردوغان وميلوني حسناء إيطاليا تشعل مواقع التواصل

ترامب وإنفانتينو

أثار حضوره جدلا واسعا.. سر تواجد رئيس الفيفا في قمة شرم الشيخ

ترشيحاتنا

المدرسة

طالبة: ماما رافضة أروح المدرسة أتصرف إزاي؟.. أميرة رسلان تجيب

الدكتورة أميرة رسلان

طفلة: ماما بتتصنت على تليفوناتي اتصرف إزاي؟.. عضو الأزهر للفتوى تجيب

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: كلمة "اتخذ" في القرآن لها 13 معنى.. وده من دلائل الإعجاز البلاغي

بالصور

الانسحاب العاطفي.. صمت المشاعر الذي يهدد العلاقات الزوجية

الانسحاب العاطفي
الانسحاب العاطفي
الانسحاب العاطفي

الحلقة الرابعة من لينك تتصدر الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT

رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"

ليلى علوي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا

فيديو

مخاطر مشروبات الطاقة

خبراء يحذرون: الإفراط في مشروبات الطاقة يهدد الحياة

زفاف هادي الباجوري

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

المزيد