خبراء يحذرون: الإفراط في مشروبات الطاقة يهدد الحياة

حذر عدد من خبراء التغذية من المخاطر الصحية الجسيمة الناتجة عن الإفراط في تناول مشروبات الطاقة، التي أصبحت جزءًا من حياة الشباب اليومية.





وأوضح الخبراء أن هذه المشروبات تحتوي على نسب مرتفعة من الكافيين والسكر، مما يؤدي إلى اضطرابات في ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم.





وأشارت دراسات طبية حديثة إلى أن تناول عبوة واحدة يوميًا قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 20٪ على المدى الطويل.





كما تسبب هذه المشروبات مشكلات في النوم والقلق والتوتر، ودعا الأطباء إلى استبدالها بعصائر طبيعية أو ماء الليمون، ومراقبة استهلاك المراهقين لتلك المنتجات الخطرة.





