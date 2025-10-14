أثار حضوره جدلا واسعا.. سر تواجد رئيس الفيفا في قمة شرم الشيخ

سلطت الصحف العالمية، الضوء على تواجد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، في قمة شرم الشيخ للسلام التي استضافتها مصر مؤخرًا.

وكان المثير للاهتمام هو الحضور المفاجئ لإنفانتينو، ما أثار العديد من التساؤلات حول سبب وجوده هناك، خاصة وأنه شخصية رياضية وليس له علاقة بهذا الحدث السياسي.. فما سر حضوره؟

قمة شرم الشيخ للسلام

قمة شرم الشيخ للسلام، التي استضافتها مصر برعاية رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، كانت تهدف إلى التوقيع الرسمي على اتفاقية إنهاء الحرب في غزة بمشاركة قادة ورؤساء العديد من الدول وهو ما حدث بالفعل.

الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر 2023 بين الكيان الصهيوني وحركة حماس استمرت عامين، قبل أن تثمر الجهود الدولية عن إمكانية تحقيق السلام.

ومن أبرز المشاركين في القمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والملك الأردني عبد الله الثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

ما سبب تواجد رئيس الفيفا؟

رغم أن إنفانتينو لا يعد شخصية سياسية، فإن البعض ربط وجوده في هذه القمة بعلاقته القوية والمتينة مع ترامب الذي تستضيف بلاده الصيف القادم النسخة الـ23 من نهائيات كأس العالم لكرة القدم بالشراكة مع كندا والمكسيك.

وفقا لتقرير سكاي نيوز البريطانية، عزز رئيس الهيئة الإدارية لكرة القدم السويسري الإيطالي علاقته مع دونالد ترامب، فخلال ولايته الرئاسية الأولى عام 2020، دعي إنفانتينو إلى البيت الأبيض لحضور حفل توقيع اتفاقيات ابراهام.

ونشر إنفانتينو مؤخرا على إنستجرام: "يستحق الرئيس دونالد ترامب جائزة نوبل للسلام بكل تأكيد لأفعاله الحاسمة".

وأشار التقرير إلى أن قليلا من غير الأمريكيين يتمتعون بمثل هذا القرب من الرئيس أو يترددون على البيت الأبيض بهذا القدر.

دور إنفانتينو في حرب غزة

انخرط إنفانتينو بشكل متزايد في الصراع بين حماس وإسرائيل. وبناءً على علاقته الوثيقة مع الكيان الصهيوني، أبدى إنفانتينو دعمًا متواصلًا لهم، مما جعله رافضًا لفكرة إقصائه من البطولات الرياضية. وقد دعا في تصريحات سابقة إلى دعم جهود السلام في الشرق الأوسط، مؤكدًا على أهمية هذا الاتجاه.

في الجمعية العامة لأندية كرة القدم الأوروبية التي عُقدت في روما، تناول إنفانتينو موضوع السلام في الشرق الأوسط. قال: "الآن هناك وقف لإطلاق النار، يجب أن يكون الجميع سعداء بذلك". وأكد على أهمية دعم عملية السلام من قبل جميع الأطراف المعنية. كما دعا إلى ضرورة منح جائزة نوبل للسلام للأطراف التي ساهمت في تحقيق هذا التوازن.

إنفانتينو استغل كلمته في الجمعية العامة لتسليط الضوء على دور كرة القدم كوسيلة لتعزيز السلام. قال: "لا ترتبط كرة القدم بشكل مباشر بالأحداث السياسية، لكننا يجب أن ندعم السلام ونعبر عن فرحتنا لهذه الأخبار المشجعة". وشدد على أهمية أن تكون كرة القدم جزءًا من جهود السلام.

قبل قمة شرم الشيخ، نشر إنفانتينو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، معبرًا عن تهانيه للولايات المتحدة، قطر، مصر، وتركيا على جهودهم في إنهاء الحرب. جاء فيه: "السلام خبر سار ويمنح أملًا جديدًا للجميع".

كما اقترح رئيس الفيفا، خلال مشاركته في قمة شرم الشيخ للسلام، إمكانية إقامة مباراة سلام بين المنتخب الفلسطيني والكيان الصهيوني، وذلك بعد وقف إطلاق النار في غزة.