قالوا العيال جواها .. تفاصيل البحث عن أطفال في ماسورة غاز بقرية ناهيا | شاهد
بعد قليل .. الظهور الأول لـ باسم يوسف في كلمة أخيرة على on
رسميا .. نجم برشلونة يعتزل كرة القدم
الحية: جئنا إلى شرم الشيخ لإجراء مفاوضات جادة لوقف الحرب على شعبنا
بالتوازي مع محادثات القاهرة .. اتصال بين بوتين ونتنياهو والبيت الأبيض يوجه رسالة حازمة
بث مباشر | أحمد موسى يكشف أسرار حرب أكتوبر
مدبولي: الدولة تضع سقفا في كل عام للديَن ولا يتم تجاوزه
رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. فيديو
أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين
مدبولي: الاحتياطي من العملة الصعبة تجاوز الـ 49.5 مليار دولار
الوزراء: التطورات في منطقة الفسطاط تجاوزت الـ 10 مليارات دولار
ماذا قال؟.. أجمل كلمات للدكتور أحمد عمر هاشم عن فضل النبي
رياضة

لجنة مؤقتة | الزمالك في قبضة الفيفا وخارطة طريق لـ إنقاذه.. تفاصيل خطيرة

نادي الزمالك
يسري غازي

ضربت الأزمات جدران نادي الزمالك في الآونة الأخيرة عقب تراكم الديون على القلعة البيضاء وتقديم عديد الشكاوي من جانب المدربين واللاعبين الأجانب في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في موقف لا يحسد عليه في ظل مطالبات نجوم في كتيبة الفارس الأبيض بالمستحقات المالية المتأخرة منذ 3 شهور.ووصلت الأمور داخل نادي الزمالك إلي التلويح بتشكيل لجنة مؤقتة تدير شئون القلعة البيضاء والدعوة لإجراء انتخابات قادمة لإنقاذ البيت الأبيض من السقوط في الهاوية.تحريض نجم الزمالك على فسخ العقد كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك تفاصيل طلب وكيل البرازيلي خوان بيزيرا نجم القلعة البيضاء فسخ التعاقد من جانب اللاعب مع البيت الأبيض.قال المصدر ذاته أن وكالة اللاعب هددت بفسخ عقده اذا لم يحصل على كامل مستحقاته منتصف الشهر الجاري ملدى نادي الزمالك.أضاف: وكيل البرازيلي خوان بيزيرا دأب على تحريضه على فسخ تعاقده مع نادي الزمالك نظرا لامتلاكها أكثر من عرض بالإضافة الى أنه في حالة فسخ التعاقد سيحصل على كامل عقده.استطرد: البرازيلي خوان بيزيرا يتمسك بالاستمرار مع نادي الزمالك لحبه للاجواء الجماهيرية والحياة في مصر وقال للمقربين منه أنه تعلق بالجمهور لكن المستحقات المالية بمثابة أبجديات التعامل خصوصا ان اللاعب لديه التزامات شخصية في مصر وفي البرازيل أيضا.شدد علي أن نادي الزمالك لم يسدد مستحقات السكن الخاصة باللاعب البرازيلي خوان بيزيرا في ظل مطالبة أصحاب مقر اقامته للاعب بقيمة الإيجار.لجنة مؤقتة بـ الزمالكفجر مصدر مطلع داخل نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل حول مصير القلعة البيضاء حال استمرار سريان الأزمة المالية داخل القلعة البيضاء.قال المصدر ذاته أن الأمور تزداد سوءا نظرا لعدم استرداد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب أرض مدينة 6 أكتوبر وعدم القدرة على توفير سيولة مالية ومنح اللاعبين مستحقاتهم المالية المتأخرة إلي جانب ديون البيت الأبيض في الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".لفت إلي أنه في حال فشل مجلس إدارة نادي الزمالك في إنهاء كافة الأزمات وحدوث انفراجة في أزمة أرض مدينة 6 أكتوبر سوف يتم اتخاذ قرار من الجهة الإدارية لتشكيل لجنة مؤقتة تدير قلعة نادي الزمالك والدعوة لـ إجراء انتخابات قادمة.طلب جديد من الزمالك طلب مسئولو نادي الزمالك مجددًا عقد جلسة استماع للنادي أمام لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم لتقديم مستندات جديدة في شكوى النادي ضد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي.وأكد نادي الزمالك على رغبته في الخضوع لجلسة استماع جديدة أمام لجنة شئون اللاعبين من أجل تقديم مستندات جديدة تدعم موقف النادي في شكواه ضد زيزو.وتأتي خطوة نادي الزمالك بعد تردد أنباء عن رفض لجنة شئون اللاعبين شكوى الزمالك ضد زيزو مع تحمل النادي مقابل مالي أكثر من 40 مليون جنيه لصالح زيزو وهي جزء من مستحقات اللاعب.

الزمالك الفيفا حسين لبيب خوان بيزيرا الاتحاد الدولي لكرة القدم

تطوير حدائق تلال الفسطاط

أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين

د. أحمد عمر هاشم رحمه الله

أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

كنزي وجنا عمرو دياب

كنزي وجنا عمرو دياب من عرض أزياء إيلي صعب لربيع وصيف 2026

الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

بعد وفاته.. 10معلومات عن الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء

معرض أنوجا

إقبال كبير على الجناح المصري بـ معرض أنوجا للصناعات الغذائية

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21

السلع

المنوفي: تراجع التضخم فرصة لضبط الأسواق وخفض الأسعار

مش عارف تركز وتفكيرك مشوش .. إليك طرق طبيعية لعلاج ضباب الدماغ

تحذير من الأطباء.. الإفراط في شرب عصير الليمون يهدد مينا الأسنان بالتآكل

محافظ الشرقية يُؤدي صلاة الجنازة ويقدم واجب العزاء في وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن.. بدون قلي وزيت

مى فاروق

مي فاروق تطرح أحدث أغانيها "تاريخي" وتوجه رسالة للمرأة القوية

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

وفاته تهز الأزهر.. 10 معلومات عن العالم الجليل أحمد عمر هاشم

زواج النفحة

دار الإفتاء تحسم الجدل.. زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رحيل العلامة أحمد عمر هاشم: دموعُ العالِم وبصيرةُ الأزهري

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: خالد العناني.. انتصار جديد للقوة الناعمة المصرية في شهر الانتصارات

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

