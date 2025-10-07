لجنة مؤقتة | الزمالك في قبضة الفيفا وخارطة طريق لـ إنقاذه.. تفاصيل خطيرة

ضربت الأزمات جدران نادي الزمالك في الآونة الأخيرة عقب تراكم الديون على القلعة البيضاء وتقديم عديد الشكاوي من جانب المدربين واللاعبين الأجانب في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في موقف لا يحسد عليه في ظل مطالبات نجوم في كتيبة الفارس الأبيض بالمستحقات المالية المتأخرة منذ 3 شهور.ووصلت الأمور داخل نادي الزمالك إلي التلويح بتشكيل لجنة مؤقتة تدير شئون القلعة البيضاء والدعوة لإجراء انتخابات قادمة لإنقاذ البيت الأبيض من السقوط في الهاوية.تحريض نجم الزمالك على فسخ العقد كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك تفاصيل طلب وكيل البرازيلي خوان بيزيرا نجم القلعة البيضاء فسخ التعاقد من جانب اللاعب مع البيت الأبيض.قال المصدر ذاته أن وكالة اللاعب هددت بفسخ عقده اذا لم يحصل على كامل مستحقاته منتصف الشهر الجاري ملدى نادي الزمالك.أضاف: وكيل البرازيلي خوان بيزيرا دأب على تحريضه على فسخ تعاقده مع نادي الزمالك نظرا لامتلاكها أكثر من عرض بالإضافة الى أنه في حالة فسخ التعاقد سيحصل على كامل عقده.استطرد: البرازيلي خوان بيزيرا يتمسك بالاستمرار مع نادي الزمالك لحبه للاجواء الجماهيرية والحياة في مصر وقال للمقربين منه أنه تعلق بالجمهور لكن المستحقات المالية بمثابة أبجديات التعامل خصوصا ان اللاعب لديه التزامات شخصية في مصر وفي البرازيل أيضا.شدد علي أن نادي الزمالك لم يسدد مستحقات السكن الخاصة باللاعب البرازيلي خوان بيزيرا في ظل مطالبة أصحاب مقر اقامته للاعب بقيمة الإيجار.لجنة مؤقتة بـ الزمالكفجر مصدر مطلع داخل نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل حول مصير القلعة البيضاء حال استمرار سريان الأزمة المالية داخل القلعة البيضاء.قال المصدر ذاته أن الأمور تزداد سوءا نظرا لعدم استرداد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب أرض مدينة 6 أكتوبر وعدم القدرة على توفير سيولة مالية ومنح اللاعبين مستحقاتهم المالية المتأخرة إلي جانب ديون البيت الأبيض في الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".لفت إلي أنه في حال فشل مجلس إدارة نادي الزمالك في إنهاء كافة الأزمات وحدوث انفراجة في أزمة أرض مدينة 6 أكتوبر سوف يتم اتخاذ قرار من الجهة الإدارية لتشكيل لجنة مؤقتة تدير قلعة نادي الزمالك والدعوة لـ إجراء انتخابات قادمة.طلب جديد من الزمالك طلب مسئولو نادي الزمالك مجددًا عقد جلسة استماع للنادي أمام لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم لتقديم مستندات جديدة في شكوى النادي ضد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي.وأكد نادي الزمالك على رغبته في الخضوع لجلسة استماع جديدة أمام لجنة شئون اللاعبين من أجل تقديم مستندات جديدة تدعم موقف النادي في شكواه ضد زيزو.وتأتي خطوة نادي الزمالك بعد تردد أنباء عن رفض لجنة شئون اللاعبين شكوى الزمالك ضد زيزو مع تحمل النادي مقابل مالي أكثر من 40 مليون جنيه لصالح زيزو وهي جزء من مستحقات اللاعب.