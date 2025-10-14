بسمة وهبة: إشادة ترامب بالأمن في مصر اعتراف دولي بإنجاز الدولة المصرية

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمن والأمان في مصر تمثل اعترافًا دوليًا بإنجاز الدولة المصرية في تحقيق الاستقرار، مؤكدة أن تصريحاته لم تكن مجاملة، بل نابعة من واقع لمسه بنفسه خلال زيارته لمصر ومتابعته لما تحقق من تقدم على الأرض.

وأضافت مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ مقارنة الرئيس ترامب بين الأمان في مصر وبين ما تعانيه الولايات المتحدة من تحديات داخلية في ملف الأمن، تُعد شهادة غير مسبوقة على قدرة الدولة المصرية على بناء منظومة أمنية قوية تحمي المواطن وتمنح العالم نموذجًا يحتذى به في تحقيق الاستقرار.

وتابعت، أنّ مصر اليوم على أعلى مستوى من الأمان بفضل جهود مؤسساتها، وعلى رأسها جهاز الشرطة، مشيرة إلى أن هذا الواقع لم يأتِ صدفة، بل جاء نتيجة تخطيط وقيادة واعية من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي جعل من الأمن أساسًا لبناء الدولة الحديثة.