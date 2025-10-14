بسمة وهبة: آن الأوان لوقف تصدير السلبية إلى المجتمع المصري

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ فئة من الناس اعتادت تصدير السلبية إلى المجتمع، دون أن تقدم أي طرح بنّاء أو رؤية إيجابية، مؤكدة أن هذه الفئة تمارس جلد الذات وتتعمد إحباط الآخرين دون سبب موضوعي.



وأضافت مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ ما تفعله هذه الفئة يمثل محاولة منظمة لإضعاف الثقة في النفس وفي الوطن.



وأشارت وهبة، خلال حديثها في برنامجها، إلى أنها سئمت من ظاهرة وصف كل كلمة إيجابية أو وطنية بأنها "تطبيل"، مؤكدة أن الكلمة الطيبة في الأصل صدقة، وأن من يقول كلمة حق في بلده أو يشيد بإنجازات قيادته لا يُعد مطبلاً بل مواطناً صالحاً يقدّر الجهد الوطني ويؤمن بمسؤولية الكلمة.

وأضافت الإعلامية أن من يهاجمون كل رأي وطني لا يسعون إلى المصلحة العامة بل يروّجون لحالة من الشك والريبة بين المواطنين، موضحة أن هذه الاتهامات الزائفة ليست سوى فزاعة يستخدمها أصحاب النفوس الضعيفة لإسكات الأصوات المخلصة.