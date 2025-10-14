بسمة وهبة: مصر كانت تعمل بصمت.. واليوم أثبتت للعالم من هي

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ قمة شرم الشيخ للسلام كشفت مواقف متعددة داخل المجتمع، موضحة أن بعض الفئات كانت تسخر من الجهود المصرية أو تشكك في إمكانية نجاحها، خاصة في ظل التعقيدات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأضافت مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ هؤلاء لم يكتفوا بالتشكيك، بل تجاوزوا حدود النقد إلى التطاول والهجوم غير المبرر على الدولة المصرية، وكأنهم يتحدثون من خارج حدود الوطن، مشيرة إلى أن البعض من هؤلاء لم يحتمل رؤية نجاح بلاده لأنها ببساطة كشفت تقصيرهم وقلة إيمانهم.

وتابعت، أنّ هناك فئة أخرى من المتشائمين الذين يرفضون الفرح أو الأمل، يعيشون في دوامة من السلبية، لا يرون في أي إنجاز سوى النصف الفارغ من الكوب، مؤكدة أن هؤلاء لم يستطيعوا رؤية ما تحقق في شرم الشيخ من وحدة وطنية وإنجاز تاريخي.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن فئة "الجلادين"، كما وصفتهم، حاولوا دائمًا إحباط عزيمة المصريين بانتقادات لا أساس لها، لكنهم اليوم يقفون أمام حقيقة ساطعة لا يمكن إنكارها: أن مصر نجحت بفضل قيادتها وشعبها في تحقيق المستحيل وصناعة السلام.